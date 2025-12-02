En
نبض خبر

پاسخ تکان دهنده به اصرار عجیب پزشکیان

دکتر هاشم اورعی عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه شریف درباره عملکرد عباس علی آبادی در قبال ناترازی‌ها گفت: «وقتی وزیر نیرو مردم را به ذخیره‌سازی آب در آفتابه و قابلمه‌های خانه‌هایشان توصیه می‌کند یعنی هیچ فهمی از ابعاد بحران آب ندارد» این استاد دانشگاه درباره اصرار عجیب پزشکیان برای انتقال پایتخت از تهران گفت: «اعلام نظر اشتباهی مثل انتقال پایتخت از طرف رئیس‌جمهور یک مملکت کاملا غلط بود و فقط مردم را نگران کرد و ترساند. ظرفیت سدهای مشهد به زیر سه درصد رسیده، پزشکیان اگر به فکر تخلیه است باید تمام شهرهای کشور را تخلیه کند.» تحلیل کامل این استاد دانشگاه را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر بحران آب ناترازی انرژی انتقال پایتخت مسعود پزشکیان مخزن آب ذخیره سازی آب ذخیره سازی برق هاشم اورعی
