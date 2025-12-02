طبق اعلام اپراتور دوم تلفن همراه، بازنگری تعرفه بستههای اینترنت، با توجه به شرایط تحریمهای ظالمانه، تورم اقتصادی، افزایش نرخ ارز و افزایش شدید هزینههای توسعه، نگهداری و بهرهبرداری شبکه انجام شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ایرانسل ضمن همراهی و درک شرایط اقتصادی و حساسیت مشترکان به افزایش قیمتها، این اصلاح حداقلی تعرفه را با هدف تعویق بحران ناترازی صنعت فاوا، حفظ حداقلهای کیفی و امکان پاسخگویی به تقاضای روزافزون اعمال کرده است.
صلاح تعرفه تمامی بستههای اینترنت همراه و TD-LTE ایرانسل، تا حداکثر ۲۰ درصد افزایش، از بامداد ۱۱ آذر، آغاز شده و در کانالهای مختلف فروش، به تدریج اعمال میشود.
اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بستههای اینترنت همراه اول
همراه اول هم اعلام کرد که در پی درخواست اپراتورها برای بازنگری در تعرفه بستههای اینترنت و پس از بررسیهای انجامشده توسط مراجع تصمیمگیر، در این مرحله اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بستههای اینترنت این اپراتور از بامداد سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده است.
این اقدام با توجه به مجموعهای از عوامل از جمله فشار هزینههای توسعه و نگهداری شبکه، تغییرات نرخ ارز و ضرورت سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای ارتباطی انجام شده است.
همراه اول تأکید کرده است: «با وجود اینکه درخواست اولیه اپراتورها برای بازنگری تعرفهها بیش از میزان مورد قبول نهادهای تصمیمگیر بود، اما در نهایت این اصلاح حداقلی با هدف امکان ادامه توسعه شبکه، حفظ کیفیت خدمات و پاسخگویی به رشد تقاضای مشترکان تصویب شد.
تعرفه بستههای اینترنت همراه اول در تمامی کانالهای فروش بهصورت تدریجی اصلاح میشود. بستههایی که پیشتر خریداری شدهاند بدون تغییر تا پایان دوره اعتبار فعال باقی میمانند. همچنین تعرفه پایه اینترنت همراه نیز ثابت مانده است.