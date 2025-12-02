میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: چشم‌انداز زیبا از اراک پس از چند روز آلودگی هوا

پاییز اراک در عصر دیروز دوشنبه دهم آذرماه ۱۴۰۴
کد خبر: ۱۳۴۳۴۹۲
| |
185 بازدید
عکس: چشم‌انداز زیبا از اراک پس از چند روز آلودگی هوا
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استان مرکزی اراک آلودگی هوا فصل پاییز وزش باد بارش باران نمای هوایی طبیعت پاییزی
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا سازمان هواشناسی باید تعطیل شود؟!
ورود سامانه‌های بارشی / آغاز بارش‌ها از امشب / موج بارش‌های جدید + نقشه
بارش‌های جدید برف و باران در راه است
کاهش آلاینده‌ها از عصر سه‌شنبه
خبر خوب آسمان برای جنگل الیت و تهرانی‌ها + نقشه
مدارس اراک، ساوه و شازند تعطیل شد
ادارات استان مرکزی پنجشنبه‌ها تا آخر سال تعطیل شد
آغاز فعالیت سامانه بارش‌های سنگین / هشدار کاهش دما + نقشه
تعطیلی مدارس استان مرکزی در روز یکشنبه
ورود سامانه بارشی از غرب و شمال‌غرب کشور
برخی مدارس اراک، ساوه و شازند تعطیل شد
عکس: نمای پاییزی رشته کوه‌های زاگرس و رودخانه سیروان
عکس: نمای هوایی از آبشار شیرآباد در دل جنگل‌های هیرکانی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۵۰ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005dVE
tabnak.ir/005dVE