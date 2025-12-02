افشاگری داغ یک وکیل درباره پرونده پژمان جمشیدی

ندا شمسی، وکیل شاکی پرونده «پژمان جمشیدی»، در گفت‌وگو با هشت‌شب جزئیات جدیدی از این پرونده را بازگو کرده و به سوالات و اتهامات هفته‌های اخیر پاسخ داده است.

به گزارش تابناک، ندا شمس، وکیل شاکی پرونده «پژمان جمشیدی»، در گفت‌وگو با برنامه اینترنتی هشت‌شب جزئیات جدیدی از این پرونده را بازگو کرده و به سوالات و اتهامات هفته‌های اخیر پاسخ داده است.

شمس با تأکید بر اینکه پرونده در پزشکی قانونی از همان ابتدا تشکیل شده، از نتیجه دقیق گزارش پزشکی قانونی می‌گوید.

او همچنین از حضور نفر سومی در این پرونده خبر می‌دهد که نقش او در آینده روشن خواهد شد.

ندا شمس، شکایت «پژمان جمشیدی» را قبل از شکایت موکلش تکذیب می‌کند و می‌گوید: «ملیکا فقط ۱۳ روز قبل از حادثه به واسطه ارسال رزومه و نمونه‌کار با او تماس گرفته و پیش از آن هرگز حوالی محل زندگی جمشیدی حاضر نبوده است.»