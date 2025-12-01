میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افشای اسامی ۵ مدیر بازنشسته و دوشغله وزارت نفت

یک نهاد قضایی از وزیر نفت خواست، ۵ مدیر دوشغله و بازنشسته فعال در صندوق بازنشستگی نفت را برکنار کند.
کد خبر: ۱۳۴۳۴۷۴
| |
740 بازدید
افشای اسامی ۵ مدیر بازنشسته و دوشغله وزارت نفت

به گزارش تابناک به نقل از فارس، نامه‌ای از سازمان بازرسی به رویت خبرنگار فارس رسیده که طبق آن، نهاد قضایی اسامی ۵ مدیر ارشد بازنشسته و دوشغله فعال در وزارت نفت را افشا کرده است.

مشخصات پنج بازنشسته مورد نظر سازمان بازرسی به شرح ذیل است:

عیسی مقدمی‌زاد (متولد ۱۳۳۹، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت)

حمیدرضا عراقی (متولد ۱۳۳۵، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت)

علی کاردر (متولد ۱۳۳۳، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف)

جهانگیر پورهنگ (تاریخ تولد نامعلوم، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفتو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران)

احمد نصیری (تاریخ تولد نامعلوم، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت پتروپالایش کنگان)

سازمان بازرسی به وزیر نفت اعلام کرده به‌موجب قانون تجارت، ادامه فعالیت این پنج نفر در شرکت‌های دولتی ممنوع است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت نفت دوشغله ها مدیران مدیران بازنشسته محسن پاک نژاد وزیر نفت صندوق بازنشستگی
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انتصاب عناصر بد سابقه سیاسی در مهمترین پست‌های کشور
۱۶ رای منفی به گزینه پیشنهادی وزارت نفت چهاردهم/فقدان برنامه دقیق، پاشنه آشیل پاکنژاد شد
ضرورت افزایش هم‌افزایی اعضای جی‌ئی‌سی‌اف
خبر مهم وزیر نفت درباره صادرات نفت
پشت‌پرده معرفی وزیر پیشنهادی نفت پزشکیان چیست؟/ عنایات «امپراطور» به نفع لابی یزدی‌ها!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dUw
tabnak.ir/005dUw