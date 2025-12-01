افشای اسامی ۵ مدیر بازنشسته و دوشغله وزارت نفت

یک نهاد قضایی از وزیر نفت خواست، ۵ مدیر دوشغله و بازنشسته فعال در صندوق بازنشستگی نفت را برکنار کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، نامه‌ای از سازمان بازرسی به رویت خبرنگار فارس رسیده که طبق آن، نهاد قضایی اسامی ۵ مدیر ارشد بازنشسته و دوشغله فعال در وزارت نفت را افشا کرده است.

مشخصات پنج بازنشسته مورد نظر سازمان بازرسی به شرح ذیل است:

عیسی مقدمی‌زاد (متولد ۱۳۳۹، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت)

حمیدرضا عراقی (متولد ۱۳۳۵، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت)

علی کاردر (متولد ۱۳۳۳، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف)

جهانگیر پورهنگ (تاریخ تولد نامعلوم، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفتو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران)

احمد نصیری (تاریخ تولد نامعلوم، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت پتروپالایش کنگان)

سازمان بازرسی به وزیر نفت اعلام کرده به‌موجب قانون تجارت، ادامه فعالیت این پنج نفر در شرکت‌های دولتی ممنوع است.