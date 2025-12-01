افشای اسامی ۵ مدیر بازنشسته و دوشغله وزارت نفت

به گزارش تابناک به نقل از فارس، نامهای از سازمان بازرسی به رویت خبرنگار فارس رسیده که طبق آن، نهاد قضایی اسامی ۵ مدیر ارشد بازنشسته و دوشغله فعال در وزارت نفت را افشا کرده است.
مشخصات پنج بازنشسته مورد نظر سازمان بازرسی به شرح ذیل است:
عیسی مقدمیزاد (متولد ۱۳۳۹، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت)
حمیدرضا عراقی (متولد ۱۳۳۵، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت)
علی کاردر (متولد ۱۳۳۳، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری اهداف)
جهانگیر پورهنگ (تاریخ تولد نامعلوم، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفتو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران)
احمد نصیری (تاریخ تولد نامعلوم، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت پتروپالایش کنگان)
سازمان بازرسی به وزیر نفت اعلام کرده بهموجب قانون تجارت، ادامه فعالیت این پنج نفر در شرکتهای دولتی ممنوع است.