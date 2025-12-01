با هماهنگی فدراسیون فوتبال و وزارت امور خارجه؛ قلعه نویی و جمالی مسافر آمریکا شدند!

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، در حالیکه قرار بود از کاروان ایران کسی به آمریکا نرود اما بر اساس اخباری که به فوتبالی رسیده است، تا این لحظه قرار شده سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به همراه امید جمالی رییس دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال، در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت کنند.

پس از ماجرای عدم صدور ویزای آمریکا برای ۵ نماینده فوتبال ایران، هیات رییسه فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت هیچ نماینده ای از ایران در این مراسم حاضر نباشد.

اما طبق هماهنگی های جدید بین فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه و مجموعه دولت، مشخص شد قرار است که امیرقلعه نویی و امید جمالی در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند.

قرار است فردا امیر قلعه نویی به همراه امید جمالی مسئول دپارتمان روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال، راهی دبی شوند و پس از اخذ ویزا در سفارت آمریکا در امارات، راهی واشینگتن شوند.

امروز هم خبرهایی شنیده شد که رئیس فدراسیون فوتبال هم روز گذشته به قطر سفر کرده بود تا با مذاکره با ماتیاس دبیرکل فیفا، اقدامات لازم برای رفع مشکلات همه نمایندگان ایرانی را انجام بدهد اما ظاهرا قوانین صدور ویزای آمریکا مقدم بر قوانین فیفاست!