میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قلعه نویی و جمالی مسافر آمریکا شدند!

با هماهنگی فدراسیون فوتبال و وزارت امور خارجه؛ قلعه نویی و جمالی مسافر آمریکا شدند!
کد خبر: ۱۳۴۳۴۶۶
| |
719 بازدید
قلعه نویی و جمالی مسافر آمریکا شدند!

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، در حالیکه قرار بود از کاروان ایران کسی به آمریکا نرود اما بر اساس اخباری که به فوتبالی رسیده است، تا این لحظه قرار شده سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به همراه امید جمالی رییس دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال، در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت کنند.

پس از ماجرای عدم صدور ویزای آمریکا برای ۵ نماینده فوتبال ایران، هیات رییسه فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت هیچ نماینده ای از ایران در این مراسم حاضر نباشد.

اما طبق هماهنگی های جدید بین فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه و مجموعه دولت، مشخص شد قرار است که امیرقلعه نویی و امید جمالی در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند.

قرار است فردا امیر قلعه نویی به همراه امید جمالی مسئول دپارتمان روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال، راهی دبی شوند و پس از اخذ ویزا در سفارت آمریکا در امارات، راهی واشینگتن  شوند.

امروز هم خبرهایی شنیده شد که رئیس فدراسیون فوتبال هم روز گذشته به قطر سفر کرده بود تا با مذاکره با ماتیاس دبیرکل فیفا، اقدامات لازم برای رفع مشکلات همه نمایندگان ایرانی را انجام بدهد اما ظاهرا قوانین صدور ویزای آمریکا مقدم بر قوانین فیفاست!

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فدراسیون فوتبال جام جهانی جام جهانی 2026 آمریکا قرعه کشی ویزا صدور ویزا ویزای آمریکا قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند!
عراقچی پیگیر روادید آمریکا برای قرعه‌کشی جام جهانی
قلعه‌نویی: در بدترین شرایط تاریخ فوتبال ایران هستیم
گرین کارت به داد ویزای آمریکای قلعه‌نویی رسید!
تحریم قرعه‌کشی جام جهانی از سوی مقام‌های ایرانی
توضیح تاج درباره موضوع ویزای آمریکا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dUo
tabnak.ir/005dUo