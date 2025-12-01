میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جان باختن ۱۰۰۰ بیمار در انتظار بازگشایی گذرگاه‌های غزه

مدیرکل وزارت بهداشت نوار غزه، آماری تکان‌دهنده از وضعیت بحرانی بیماران نیازمند علاج در خارج از نوار غزه و کمبودهای شدید پزشکی در داخل این منطقه ارائه کرد و عنوان داشت ک هزار بیمار در انتظار بازگشایی گذرگاه‌های غزه جان خود را از دست داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۳۴۶۰
| |
250 بازدید
جان باختن ۱۰۰۰ بیمار در انتظار بازگشایی گذرگاه‌های غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دکتر منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که نزدیک به ۱۰۰۰ بیمار که برگه "شماره ۱" (تأییدیه نهایی برای انتقال درمانی) برای اعزام پزشکی داشتند، در حالی که منتظر بازگشایی گذرگاه‌ها بودند، جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به انباشت ۲۲ هزار پرونده در کمیته‌های مشترک با سازمان بهداشت جهانی، تأکید کرد که با وجود تأیید انتقال بیش از ۱۸ هزار بیمار، تمامی آن‌ها به دلیل بسته بودن مرزها معطل مانده‌اند. این بیماران شامل ۵ هزار نفر مبتلا به سرطان، ۷ هزار مجروح و ۵ هزار کودک هستند. در مقابل، رژیم صهیونیستی اجازه ورود تجهیزات حیاتی پزشکی را نمی‌دهد و بازار را با کالاهای غیرضروری پر کرده است.

وی با تأکید بر وضعیت بغرنج موجود، اظهار داشت: «تمامی پرونده‌ها نزد سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی است و تنها چیزی که آن‌ها نیاز دارند، باز شدن گذرگاه است.»

البرش همچنین به آمار مجروحان نیازمند اشاره کرد و گفت: «بیش از ۱۷۰ هزار مجروح نیازمند عمل‌های جراحی پیچیده‌ای هستند که به دلیل فروپاشی کامل سیستم بهداشتی، در داخل غزه قابل انجام نیست.»

وی وضعیت کمبود دارو و تجهیزات را نیز "فاجعه‌بار" توصیف کرد و گفت، ۵۴ درصد از داروهای اساسی در دسترس نیستند، ۴۰ درصد از داروهای اورژانسی دارای کمبود هستند، ۷۱ درصد از ملزومات پزشکی، از جمله فیکساتورهای استخوانی (ثابت‌کننده‌های ارتوپدی) و گاز استریل، نایاب هستند.

وی افزود که با وجود اعلام آتش‌بس، ذخایر محلول‌های پزشکی موجود تنها برای یک ماه کافی است.

دکتر البرش اعلام کرد: «سازمان بهداشت جهانی ۳۰۰۰ کامیون پزشکی آماده در العریش (مصر) دارد، اما اجازه ورود آن‌ها داده نمی‌شود. اشغالگران از ورود گاز، پنبه، آنتی‌بیوتیک‌ها و محلول‌ها جلوگیری می‌کنند، در حالی که اجازه می‌دهند بازار با کالاهای تفریحی مانند موبایل و مواد آرایشی اشباع شود.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فلسطین غزه بیماران گذرگاه محاصره اسرائیل
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رکورد تاریخی مهاجرت اسرائیلی‌ها از فلسطین اشغالی
تقسیم غزه با نامی فریبنده
بمباران و گلوله‌باران غزه از هوا، دریا و زمین
سومین فرزند رهبر ارشد حماس شهید شد
جسد اسیر اسرائیلی تحویل صلیب سرخ شد
عکس: تبدیل تانک به ایستگاه شارژ در غزه
منظومه مقاومت جهانی
هشدار و تهدید وزیر جنگ اسرائیل علیه ساکنان غزه
جان باختن ۱۸ فلسطینی در غزه طی ۲۴ ساعت بر اثر گرسنگی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dUi
tabnak.ir/005dUi