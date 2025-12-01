به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دکتر منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که نزدیک به ۱۰۰۰ بیمار که برگه "شماره ۱" (تأییدیه نهایی برای انتقال درمانی) برای اعزام پزشکی داشتند، در حالی که منتظر بازگشایی گذرگاهها بودند، جان خود را از دست دادند.
وی با اشاره به انباشت ۲۲ هزار پرونده در کمیتههای مشترک با سازمان بهداشت جهانی، تأکید کرد که با وجود تأیید انتقال بیش از ۱۸ هزار بیمار، تمامی آنها به دلیل بسته بودن مرزها معطل ماندهاند. این بیماران شامل ۵ هزار نفر مبتلا به سرطان، ۷ هزار مجروح و ۵ هزار کودک هستند. در مقابل، رژیم صهیونیستی اجازه ورود تجهیزات حیاتی پزشکی را نمیدهد و بازار را با کالاهای غیرضروری پر کرده است.
وی با تأکید بر وضعیت بغرنج موجود، اظهار داشت: «تمامی پروندهها نزد سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی است و تنها چیزی که آنها نیاز دارند، باز شدن گذرگاه است.»
البرش همچنین به آمار مجروحان نیازمند اشاره کرد و گفت: «بیش از ۱۷۰ هزار مجروح نیازمند عملهای جراحی پیچیدهای هستند که به دلیل فروپاشی کامل سیستم بهداشتی، در داخل غزه قابل انجام نیست.»
وی وضعیت کمبود دارو و تجهیزات را نیز "فاجعهبار" توصیف کرد و گفت، ۵۴ درصد از داروهای اساسی در دسترس نیستند، ۴۰ درصد از داروهای اورژانسی دارای کمبود هستند، ۷۱ درصد از ملزومات پزشکی، از جمله فیکساتورهای استخوانی (ثابتکنندههای ارتوپدی) و گاز استریل، نایاب هستند.
وی افزود که با وجود اعلام آتشبس، ذخایر محلولهای پزشکی موجود تنها برای یک ماه کافی است.
دکتر البرش اعلام کرد: «سازمان بهداشت جهانی ۳۰۰۰ کامیون پزشکی آماده در العریش (مصر) دارد، اما اجازه ورود آنها داده نمیشود. اشغالگران از ورود گاز، پنبه، آنتیبیوتیکها و محلولها جلوگیری میکنند، در حالی که اجازه میدهند بازار با کالاهای تفریحی مانند موبایل و مواد آرایشی اشباع شود.»