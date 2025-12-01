میلی صفحه خبر لوگو بالا
ترامپ برای ونزوئلا در کاخ سفید جلسه می‌گذارد

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: ترامپ امشب در کاخ سفید نشستی برگزار خواهد کرد تا درباره اقدامات آتی در مورد ونزوئلا بحث و بررسی شود.
ترامپ برای ونزوئلا در کاخ سفید جلسه می‌گذارد

به گزارش تابناک شبکه تلویزیونی سی ان ان به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امشب در کاخ سفید نشستی برگزار خواهد کرد تا درباره اقدامات آتی علیه ونزوئلا بحث و بررسی شود.

منابع آگاه به سی‌ان‌ان اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر امروز دوشنبه به وقت محلی در کاخ سفید جلسه‌ای در مورد گام‌های بعدی در مورد ونزوئلا برگزار خواهد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، انتظار می‌رود اعضای کلیدی کابینه و تیم امنیت ملی ترامپ، از جمله پیت هگست وزیر جنگ، ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش و مارکو روبیو وزیر خارجه، و همچنین سوزی وایلز رئیس ستاد کاخ سفید و استفن میلر معاون رئیس ستاد، در این جلسه شرکت کنند.

این جلسه که انتظار می‌رود ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در دفتر بیضی برگزار شود، در حالی است که ایالات متحده با حملات به کشتی‌هایی به بهانه واهی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و افزایش حضور نظامی خود در کارائیب، فشار بر ونزوئلا را افزایش داده است.

آمریکا ترامپ کاخ سفید ونزوئلا مادورو
