کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان قم، کلیه مراکز آموزشی شامل مهدکودک‌ها، مدارس و دانشگاه‌های استان را برای روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه تعطیل اعلام کرد. ادارات دولتی و بانک‌ها از این تعطیلی مستثنی هستند و گروه‌های حساس باید توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

به گزارش تابناک، بر اساس گزارش های اداره کل هواشناسی مبنی بر پایدار هوا در روز آتی طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد، کلیه مهد های کودک پیش دبستانی ها و کلیه مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و کلیه دانشگاه‌های در سراسر استان در روز سه شنبه ۱۱ آذرماه، غیرحضوری خواهد شد.

ادارات دولتی و بانک‌ها باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند؛ زنان باردار و کارکنان دارای بیماری های زمینه ای میتوانند با نظر مدیران دستگاه از دورکاری استفاده نمایند.

هم‌استانی‌های محترم به ویژه گروه‌های حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز سه شنبه، توصیه های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.