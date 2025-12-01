تعطیلی دو روزه برخی مدارس استان یزد

به گزارش تابناک، احسان بالاکتفی، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در این زمینه اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیته استانی پیشگیری از بیماریهای تنفسی با موضوع آنفلوانزا، کلاسهای دانشآموزان مقطع ابتدایی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذرماه بهصورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد شد.
وی افزود: پیشدبستانیها و مهدهای کودک نیز در این دو روز تعطیل هستند.
تاکید بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به ضرورت همکاری عمومی در مدیریت و قطع زنجیره انتقال این بیماری گفت: از عموم مردم تقاضا داریم برای جلوگیری از گسترش بیماری، نسبت به رعایت دستورالعملهای بهداشتی کوشا باشند.