تعطیلی دو روزه برخی مدارس استان یزد

به‌منظور پیشگیری از شیوع آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال بیماری، مدارس ابتدایی استان یزد روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذرماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

به گزارش تابناک، احسان بالاکتفی، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در این زمینه اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیته استانی پیشگیری از بیماری‌های تنفسی با موضوع آنفلوانزا، کلاس‌های دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذرماه به‌صورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

وی افزود: پیش‌دبستانی‌ها و مهدهای کودک نیز در این دو روز تعطیل هستند.

تاکید بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به ضرورت همکاری عمومی در مدیریت و قطع زنجیره انتقال این بیماری گفت: از عموم مردم تقاضا داریم برای جلوگیری از گسترش بیماری، نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کوشا باشند.