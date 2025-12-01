مدیر مدیریت بحران استانداری فارس، با تأکید بر اولویت سلامت شهروندان به ویژه گروه‌های حساس، از اجرای مجازی شدن مدارس و دانشگاه‌ها و نیز دورکاری مادران کارمند دارای فرزند خردسال در روز سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از استانداری فارس، غلامرضا غلامی، مدیریت بحران استانداری فارس، با صدور هشدار زرد آلودگی هوای این استان، اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا به سطح ناسالم برای گروه‌های حساس، ستاد مدیریت بحران استان با محوریت حفظ سلامت مردم به ویژه کودکان، سالمندان و بیماران، تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.

او افزود: بر این اساس، برای روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه، کلیه فعالیت‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌های سراسر استان به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این اقدام با هدف کاهش تردد و قرار نگرفتن دانش‌آموزان و دانشجویان در معرض هوای آلوده صورت گرفته است.

غلامی در ادامه به بخش دیگری از این تصمیمات اشاره کرد و گفت: همچنین به منظور حمایت از خانواده‌ها و کاهش دغدغه آنان، بانوان کارمند دستگاه‌های اجرایی استان که دارای فرزند (دیپلم و پایین‌تر) هستند، می‌توانند با تأیید مدیران خود، در این روز به صورت دورکار فعالیت کنند.

مدیر مدیریت بحران استانداری فارس خاطرنشان کرد: این تصمیمات با استناد به گزارش‌های اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل هواشناسی استان و پس از بررسی در ستاد مدیریت بحران و با موافقت استاندار محترم اتخاذ شده است. از همه شهروندان به ویژه گروه‌های حساس درخواست می‌شود از فعالیت غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

او در پایان از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی برای اجرای به موقع این تصمیمات تشکر کرد و گفت: پایش مستمر کیفیت هوا ادامه دارد و تصمیمات آتی بر اساس آخرین گزارش‌های کارشناسی و با اولویت سلامت عمومی اطلاع‌رسانی خواهد شد.