میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدارس و دانشگاه‌های فارس فردا، سه‌شنبه تعطیل شد

مدیر مدیریت بحران استانداری فارس، با تأکید بر اولویت سلامت شهروندان به ویژه گروه‌های حساس، از اجرای مجازی شدن مدارس و دانشگاه‌ها و نیز دورکاری مادران کارمند دارای فرزند خردسال در روز سه‌شنبه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۳۴۴۳
| |
471 بازدید
مدارس و دانشگاه‌های فارس فردا، سه‌شنبه تعطیل شد

به گزارش تابناک به نقل از استانداری فارس، غلامرضا غلامی، مدیریت بحران استانداری فارس، با صدور هشدار زرد آلودگی هوای این استان، اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا به سطح ناسالم برای گروه‌های حساس، ستاد مدیریت بحران استان با محوریت حفظ سلامت مردم به ویژه کودکان، سالمندان و بیماران، تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.

او افزود: بر این اساس، برای روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه، کلیه فعالیت‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌های سراسر استان به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این اقدام با هدف کاهش تردد و قرار نگرفتن دانش‌آموزان و دانشجویان در معرض هوای آلوده صورت گرفته است.

غلامی در ادامه به بخش دیگری از این تصمیمات اشاره کرد و گفت: همچنین به منظور حمایت از خانواده‌ها و کاهش دغدغه آنان، بانوان کارمند دستگاه‌های اجرایی استان که دارای فرزند (دیپلم و پایین‌تر) هستند، می‌توانند با تأیید مدیران خود، در این روز به صورت دورکار فعالیت کنند.

مدیر مدیریت بحران استانداری فارس خاطرنشان کرد: این تصمیمات با استناد به گزارش‌های اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل هواشناسی استان و پس از بررسی در ستاد مدیریت بحران و با موافقت استاندار محترم اتخاذ شده است. از همه شهروندان به ویژه گروه‌های حساس درخواست می‌شود از فعالیت غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

او در پایان از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی برای اجرای به موقع این تصمیمات تشکر کرد و گفت: پایش مستمر کیفیت هوا ادامه دارد و تصمیمات آتی بر اساس آخرین گزارش‌های کارشناسی و با اولویت سلامت عمومی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استان فارس مدارس تعطیلی آلودگی هوا دانشگاه ها آموزش غیر حضوری
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های قم در روز سه‌شنبه
اجرای طرح زوج و فرد در تهران از در منزل
تهران فردا هم تعطیل شد
تکلیف تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های اصفهان
مدارس و دانشگاه‌های قزوین تا آخر هفته تعطیل شد
وضعیت فعالیت بانک‌ها در پی تعطیلی ادارات
هم اکنون؛ وضعیت آلودگی هوا در تهران
مدارس اردبیل تا پایان هفته غیرحضوری شد
برخی مدارس این استان ۱۱ آذر تعطیل شدند
تفاوت علائم بیماری آنفولانزا با عوارض آلودگی هوا چیست؟
تعطیلی دو روزه مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه
مدارس کدام استان‌ها، فردا سه‌شنبه ۱۱ آذر تعطیل است؟
مدارس این استان تا آخر هفته غیرحضوری شد
مدارس این استان ۲ روز غیرحضوری شد
مدارس و دانشگاه‌های بوشهر تا پایان هفته تعطیل شد
وضعیت فعالیت مدارس و ادارات آذربایجان‌ غربی
مدارس و ادارات کدام استان‌ها فردا یکشنبه تعطیل است؟
مدارس استان قزوین فردا سه‌شنبه تعطیل است
مدارس و دانشگاه‌های ۸ شهر اصفهان دو روز تعطیل می‌شود
تعطیلی مدارس استان مرکزی در روز یکشنبه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dUR
tabnak.ir/005dUR