تایید مصوبه بنزین ۳ نرخی در هیئت تطبیق مجلس

به گفته عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوبه جدید دولت در موضوع بنزین ۳ نرخی با ایراد جدی مواجه نشده و تایید شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مجید نصیرپور ضمن اشاره به برگزاری جلسه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در موضوع مصوبه بنزین ۳ نرخی اظهار داشت: بعدازظهر امروز جلسه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در موضوع بنزین سه نرخی تشکیل شد.

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام کرد: بر اساس نظر اکثریت هیئت تطبیق، مصوبه جدید دولت در موضوع بنزین ۳ نرخی با ایراد جدی مواجه نشده و تایید شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی بر توقف تخصیص بنزین سهیمه‌ای به خودروهای نوشماره گفت: این موضوع مورد اشکال تعدادی از نمایندگان مجلس بود اما پس از بحث و بررسی در صحن هیئت، جمع‌بندی اعضا بر این بود که این مسئله اختیار دولت است و ایرادی به آن وارد نیست.

گفتنی است، طبق مصوبه جدید بنزینی دولت، حامل انرژی بنزین از نیمه آذرماه با سه نرخ به مردم ارائه خواهد شد.

هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین متشکل از ۲۵ نفر است که زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.