میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعطیلی دو روزه مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، مدارس و دانشگاه‌های استان در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر غیرحضوری خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۴۳۴۲۹
| |
696 بازدید

تعطیلی دو روزه مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه

به گزارش تابناک، علیرضا حیدری درباره جزئیات این خبر گفت: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، با موافقت استاندار کرمانشاه، بخش آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مدارس تمام مقاطع تحصیلی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه(یازدهم و دوازدهم آذر) تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.

 حیدری افزود: با توجه تعطیلی مهدهای کودک و پیش‌دبستانی، مادران شاغل دارای فرزند پیش دبستانی و مهد کودکی می‌توانند در این روزها به صورت دورکاری فعالیت کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری، حیدری ادامه داد: همچنین مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز می‌توانند با موافقت مدیر مربوطه به صورت دورکاری فعالیت کنند.

به گفته حیدری، تعطیلی دانشگاه‌ها، صرفاً شامل بخش آموزشی و کلاس‌های درس است و فعالیت‌های اداری و ستادی آنها طبق روال عادی برقرار خواهد بود.

مدارس استان کرمانشاه از ابتدای این هفته غیرحضوری بوده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کرمانشاه آنفلوآنزا شیوع بیماری تعطیلی مدارس دانشگاه ها
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های قم در روز سه‌شنبه
تعطیلی دو روزه برخی مدارس استان یزد
مدارس و دانشگاه‌های فارس فردا، سه‌شنبه تعطیل شد
تکلیف تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های اصفهان
مدارس و دانشگاه‌های قزوین تا آخر هفته تعطیل شد
وضعیت فعالیت بانک‌ها در پی تعطیلی ادارات
مدارس کدام استان‌ها، فردا سه‌شنبه ۱۱ آذر تعطیل است؟
مدارس این استان تا آخر هفته غیرحضوری شد
برخی مدارس این استان ۱۱ آذر تعطیل شدند
مدارس اردبیل تا پایان هفته غیرحضوری شد
جلسه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز برگزار می‌شود
مدارس این استان ۲ روز غیرحضوری شد
تهران فردا هم تعطیل شد
مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه فردا، دوشنبه تعطیل است
تعطیلی مدارس کاشان و آران بیدگل به علت شیوع بیماری
مدارس کرمانشاه تعطیل شد
مدارس و دانشگاه‌های لرستان تا پایان هفته تعطیل شد
وضعیت فعالیت مدارس و دانشگاه‌های اصفهان
مدارس سیستان و بلوچستان تعطیل شد
شیوع بیماری مدارس کرمان را تعطیل کرد
مدارس و دانشگاه‌های بوشهر تا پایان هفته تعطیل شد
مدارس سیستان و بلوچستان فردا یکشنبه تعطیل شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dUD
tabnak.ir/005dUD