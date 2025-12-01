به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، مدارس و دانشگاه‌های استان در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر غیرحضوری خواهند بود.

به گزارش تابناک، علیرضا حیدری درباره جزئیات این خبر گفت: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، با موافقت استاندار کرمانشاه، بخش آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مدارس تمام مقاطع تحصیلی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه(یازدهم و دوازدهم آذر) تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.

حیدری افزود: با توجه تعطیلی مهدهای کودک و پیش‌دبستانی، مادران شاغل دارای فرزند پیش دبستانی و مهد کودکی می‌توانند در این روزها به صورت دورکاری فعالیت کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری، حیدری ادامه داد: همچنین مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز می‌توانند با موافقت مدیر مربوطه به صورت دورکاری فعالیت کنند.

به گفته حیدری، تعطیلی دانشگاه‌ها، صرفاً شامل بخش آموزشی و کلاس‌های درس است و فعالیت‌های اداری و ستادی آنها طبق روال عادی برقرار خواهد بود.

مدارس استان کرمانشاه از ابتدای این هفته غیرحضوری بوده است.