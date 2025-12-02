میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار درباره خطرهای مواد آرایشی چشم و سرمه‌های غیراستاندارد

معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، درباره مخاطرات استفاده نادرست از مواد آرایشی چشم و به‌ویژه سرمه‌های غیراستاندارد هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۴۳۴۲۸
| |
175 بازدید
هشدار درباره خطرهای مواد آرایشی چشم و سرمه‌های غیراستاندارد

به گزارش تابناک؛ دکتر بهروز اکبری گفت: مواد آرایشی چشم برای زیبایی یا پاک‌سازی اطراف چشم استفاده می‌شوند و در صورت استفاده درست، مشکلی ایجاد نمی‌کنند.

او توضیح داد: برخی فرآورده‌ها به‌مرور زمان محل رشد باکتری‌ها و قارچ‌ها می‌شوند و استفاده از آنها می‌تواند منجر به عفونت و آسیب چشم شود.

او تأکید کرد: هیچ فرآورده‌ای که برای ناحیه چشم طراحی نشده نباید اطراف چشم استفاده شود. همچنین استفاده مشترک از لوازم آرایشی حتی با دوستان نزدیک خطر انتقال میکروب و بروز عفونت را افزایش می‌دهد.

اکبری گفت: استفاده از تستر‌ها در فروشگاه‌ها یکی از مسیر‌های اصلی انتقال آلودگی است، زیرا افراد زیادی از یک محصول استفاده می‌کنند.

او توصیه کرد: در صورت نیاز به تست، تنها از اپلیکاتور‌های نو و یکبارمصرف استفاده شود.

معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، درباره سرمه نیز هشدار داد و گفت: بسیاری تصور می‌کنند سرمه به دلیل سنتی بودن بی‌خطر است، در حالی‌که این ماده در انواع مختلف خود مانند الکل، کژال و سورمه، حاوی فلزات سنگین و سمی از جمله سرب، کادمیوم و ارسنیک است. این ترکیبات قابلیت تجمع زیستی در بدن دارند و می‌توانند آثار زیان‌آور و جدی برای چشم و سلامت فرد ایجاد کنند.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، اکبری بر لزوم استفاده از محصولات دارای مجوز سازمان تأکید کرد و گفت: نظارت بر فرآورده‌های آرایشی چشم با هدف جلوگیری از عرضه محصولات ناایمن ادامه دارد.

