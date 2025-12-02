بهترین زمان و بهترین ورزش در هوای آلوده

قرار گرفتن در معرض هوای آلوده در حین ورزش می تواند خطر ابتلا به مشکلات قلبی عروقی را افزایش دهد و با گذشت زمان این امر می تواند منجر به افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ هوای آلوده می‌تواند سیستم تنفسی شما را تحریک کند. هنگامی که ورزش می‌کنید، تعداد و عمق تنفستان افزایش می‌یابد (در هنگام ورزش تعداد تنفس می‌تواند به ٤٥ تا ٥٥ و تعداد ضربان قلب به ۱۸۰ در دقیقه برسد) و با افزایش تعداد و عمق تنفس، میزان بیشتری از این آلاینده‌ها را دریافت خواهید کرد، بنابراین خطر ابتلا به مشکلات تنفسی مانند آسم، برونشیت یا سایر بیماری‌های ریوی را افزایش می‌دهد.

افزایش خطر قلبی عروقی

قرار گرفتن در معرض هوای آلوده در حین ورزش می‌تواند خطر ابتلا به مشکلات قلبی عروقی را افزایش دهد و آلاینده‌ها می‌توانند وارد جریان خون شما شده و باعث التهاب و آسیب به رگ‌های خونی شما شوند. همچنین با گذشت زمان این امر می‌تواند منجر به افزایش خطر بیماری‌های قلبی عروقی شود.

تشدید علائم

اگر سابقه بیماری‌های تنفسی یا قلبی عروقی دارید، ورزش در هوای آلوده می‌تواند علائم شما را تشدید کند.

کاهش عملکرد ورزشی

تنفس در هوای آلوده می‌تواند با کاهش استقامت و عملکرد بدن بر عملکرد ورزش شما تأثیر بگذارد. همچنین آلاینده‌ها می‌توانند میزان اکسیژنی که به ماهیچه‌های شما می‌رسد را کاهش دهند و ادامه فعالیت بدنی را سخت‌تر کنند.

۵ نکته بسیار مهم در شرایط آلودگی هوا

۱- کیفیت هوا را کنترل کنید:

قبل از ورزش، شاخص کیفیت هوا را در منطقه خود بررسی کنید.

۲- شرایط مکانی فعالیت ورزشی چگونه باشد؟

توصیه این است که فعالیت ورزشی در سالن‌های بسته و به دور از مراکز ترافیکی و صنعتی شهر‌ها انجام و از فعالیت ورزشی در فضای باز جدا خودداری شود، به ویژه برای افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی ریوی، چنانچه الزام به فعالیت ورزشی در فضای باز دارید، طبیعتا بوستان‌های حواشی شهرها، مکان مناسبتری برای انجام فعالیت‌های ورزشی تلقی می‌شوند.

۳- چه ساعتی برای ورزش کردن مناسب‌تر است؟

قبل از ساعت ۷ صبح میزان آلاینده‌ها به مقدار قابل توجهی کمتر است و می‌تواند زمان مناسب تری برای انجام فعالیت‌های ورزشی باشد.

۴- چه نوع فعالیت ورزشی و با چه شدتی داشته باشیم؟

با توجه به اینکه افزایش فعالیت ورزشی به ویژه در ورزش‌های هـوازی مانند دوچرخه سواری و دوومیدانی، میزان نفوذ آلاینده‌ها در بدن را بیشتر خواهد کرد، بنابراین توصیه می‌شود ورزش‌های هوازی با شدت بالا در زمان آلودگی هوا محدود شده و بیشتر به ورزش‌های سبک پرداخته شود.

۵- چه نوع تغذیه‌ای داشته باشیم؟

در زمان آلودگی هوا فعالیت ورزشی الزاما باید با تغذیه مناسب همراه باشد و توجه به مصرف کافی سبزیجات و میوه جات حاوی ویتامین‌های A-E-C و آنتی اکسیدان‌ها مورد توجه قرار گیرد. از طرفی برای پیشگیری و خنثی کردن سرب هوای آلوده، مصرف لبنیات به ویژه شیر توصیه می‌شود چرا که کلسیم موجود در شیر می‌تواند سرب را در بدن خنثی کند.

آب بنوشید

نوشیدن مقدار زیاد آب می‌تواند به دفع سموم از بدن شما کمک کند و سیستم تنفسی شما را هیدراته نگه دارد. این امر می‌تواند به کاهش تاثیر آلودگی هوا در حین ورزش کمک کند.

توصیه‌های کلی به ورزشکاران

بیش از ۱۸۰ نوع آلاینده در هوا شناسایی شده که همگی آن‌ها می‌توانند نه تنها روی افراد مبتلا به بیماری قلبی ریوی و بیماری‌های زمینه‌ای تأثیر گذار باشند بلکه در فعالیت فیزیکی و ورزشی افراد سالم نیز می‌توانند تاثیر بگذارند.

این توصیه‌ها باید از سوی تمامی ورزشکاران هنگام فعالیت ورزشی بکار گرفته شود تا با حداقل خطرات و عوارض ناشی شرایط آلودگی هوا مواجه شوند. همچنین توصیه می‌شود گروه‌هایی که می‌توانند فعالیت ورزشی در این زمان نداشته باشند ورزش کردن را به تعویق بیندازند.