بیانیه خانواده رضا امیرخانی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ خانواده رضا امیرخانی با انتشار بیانیه‌ای جدید اعلام کردند همچنان بر تعهد خود نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق و مستقیم درباره وضعیت درمانی این نویسنده پایبند هستند. آنها تأکید کرده‌اند هرگونه تغییر در روند بهبودی «به‌محض وقوع» در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

در این بیانیه آمده است:

سر قول‌مان هستیم و هر تغییری در مسیر بهبودی رضا جان اتفاق بیفتد، شما را در جریان خواهیم گذاشت.

از آنجا که ممکن است روند درمان ایشان طولانی باشد، توصیه می‌کنیم به اخبار منتشره از منابع نامعتبر و شایعات فضای مجازی توجه نکنید.

از این پس اخبار صحیح مستقیما توسط آقای دکتر احمد محبی آشتیانی به عموم مخاطبان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با احترام و سپاس

خانواده رضا امیرخانی