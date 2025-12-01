به گزارش تابناک؛ دریاسالار جوزپه کاوو دراگون به فایننشال تایمز گفت که ناتو در حال بررسی رویکردی فعالتر است و ممکن است به جای تنها واکنش نشان دادن به اقدامات روسیه، به صورت پیشدستانه اقدام کند.
رئیس کمیته نظامی ناتو افزود پیمان آتلانتیک شمالی میتواند چنین حملاتی را به عنوان اقدام دفاعی ارائه کند.
با این حال، او تأکید کرد که این رویکرد فراتر از رویههای سنتی ناتو است و توضیح داد که چالشها شامل چارچوب قانونی و پرسش درباره این است که کدام نهاد در داخل ناتو چنین اقداماتی را انجام خواهد داد.
پیشتر، سفیر روسیه در بلژیک دنیس گونچار هشدار داد که ناتو با ترساندن مردم خود با طرحهای غیرواقعی مسکو برای حمله به کشورهای عضو این ائتلاف، آمادهسازی برای یک جنگ بزرگ با روسیه را آغاز کرده است.
گزارش اخیر وال استریت ژورنال آمادهسازی ناتو را با استناد به طرح جنگی محرمانه برلین تایید میکند.
روزنامه آمریکایی گزارش داد که این طرح ۱۲۰۰ صفحهای، مشخص میکند که چگونه تا ۸۰۰۰۰۰ نظامی عضو کشورهای ناتو با استفاده از بنادر، جادهها، راهآهن و رودخانهها از طریق آلمان عبور و خود را به جبهه شرقی این ائتلاف در مرزهای روسیه برسانند.