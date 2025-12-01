نشانه مثبت در هوشیاری رضا امیرخانی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ به گفته پزشکان بعد از قطع داروی بیهوشی رضا امیرخانی، هوشیاری این نویسنده پایینتر از قبل نشده است و این میتواند نشانه مثبتی باشد.
امیرخانی، نویسنده بر اثر سانحهای بعدازظهر یکشنبه ۹ آذر آسیب دید و در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شد و تحت مراقبت کامل تیم پزشکی حاذق قرار گرفت. به گفته خانواده وی بنا بر تشخیص پزشکان، رضا امیرخانی از چند ناحیه دچار شکستگی و آسیب شده و در بخش مراقبتهای ویژه تحت نظر و درمان است.
یکی از پزشکان معالج امیرخانی گفته است: با توجه به آمادگی جسمانی بالای وی تا چند ساعت پس از حادثه امید آن میرفت که در روزهای آینده وضعیت وی پایدار و بهبودی حاصل شود.
حسین کرمانپور رئیس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رضا امیرخانی عزیز که همچنان در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) تحت نظر است، به دلیل ضربه وارد شده و داروهای کنترل بیمار، سطح هوشیاری او پایین است، داروی خواب مصنوعی قطع شده تا ارزیابی دقیقتری انجام شود.
به گزارش ایرنا، رضا امیرخانی نویسنده صاحب نام، روز گذشته بر اثر سقوط از پاراگلایدر آسیب دیده و اکنون در بیمارستان بستری است به گفته پزشکان، امیرخانی از چند ناحیه دچار شکستگی و آسیب شده و در بخش مراقبتهای ویژه تحت نظر و درمان است.
رضا امیرخانی زاده سال ۱۳۵۲ در تهران است و در دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی مکانیک خوانده است. از میان آثار این نویسنده میتوان به کتابهایی همچون «ارمیا»، «ناصر ارمنی»، «من او»، «از به»، «داستان سیستان»، «نشت نشا»، «بیوتن»، «سرلوحهها»، «نفحات نفت»، «جانستان کابلستان»، «قیدار» و «نیمدانگ پیونگدانگ» اشاره کرد.