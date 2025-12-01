مدارس اردبیل تا پایان هفته غیرحضوری شد

\u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f:\u00a0\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0634\u06cc\u0648\u0639 \u0622\u0646\u0641\u0644\u0648\u0622\u0646\u0632\u0627\u060c \u06a9\u0644\u06cc\u06c0 \u0645\u0642\u0627\u0637\u0639 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0648 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u063a\u06cc\u0631\u062d\u0636\u0648\u0631\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.