فرمانده نیروی هوایی نویسندگان از «ارمیا» تا سقوط در ارتفاعات مُشا

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، رضا امیرخانی نویسنده و رمان‌نویس متولد سال ۱۳۵۲ است که از شب گذشته (یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴) نامش در رسانه‌ها بسامد زیادی داشت است. او دیروز حین پرواز با پاراگلایدر در ارتفاعات مشای شهرستان دماوند دچار سانحه و به بیمارستان منتقل شد. تا عصر امروز دوشنبه هم اخبار مختلفی درباره میزان هشیاری و روند درمان او منتشر شدند. طی ساعات گذشته دیروز و امروز هم گروه‌های مختلف خبرنگاران ادبیات و نویسندگان، مشغول انتشار پست‌های دعا برای بهبود حال عمومی وی و نذر قرائت حزب‌های قرآن برای این‌منظور هستند.

این‌نویسنده به‌واسطه داشتن گواهینامه خلبانی و پروازهای خود با پالاگلایدر، سال ۱۳۹۷ در مصاحبه‌ای اعلام کرد فرمانده نیروی هوایی نویسندگان است.

امیرخانی جوایزی چون کتاب‌سال، جایزه جلال آل احمد، کتاب فصل، جشنواره مهر، برگزیده منتقدان مطبوعات، جشنواره دفاع مقدس و ... را در کارنامه دارد و به‌عنوان نویسنده پرفروشی شناخته می‌شود که مخاطبان برای خرید آثارش صف می‌بندند. طی سال‌های اواخر دهه ۱۳۸۰ و ۹۰ هم نامش برای دفعات مختلف با مواضع انتقادی به کسانی که مدعی انقلابی‌‌گری و ولایتمداری هستند، در رسانه‌ها منتشر شد. در مجموع امیرخانی را به‌عنوان یک‌هواخواهِ منتقد جمهوری اسلامی ایران می‌شناسند. او تجربه ریاست بر انجمن قلم ایران و مدتی زندگی در آمریکا را هم در کارنامه دارد.

نویسنده مورد اشاره از دانش‌آموختگان دبیرستان علامه حلی است که به تربیت نخبگان شهرت دارد و پس از آن در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف فارغ‌التحصیل شد. به گفته خودش در سال‌های اخیر هم یک‌شرکت رایانه‌ای داشت و محل درآمد زندگی‌اش از آن بود.

امیرخانی ابتدا کتاب‌هایش را توسط ناشران مختلف منتشر کرد اما در ادامه و پس از مطرح‌شدن نامش در فضای ادبی و فرهنگی کشور، ناشرش را تغییر داده و به‌طور متمرکز یک‌ناشر را به‌عنوان ناشر آثار داستانی و غیرداستانی خود ازجمله مستند و ناداستان و سفرنامه انتخاب کرد. اولین‌کتاب او «اِرمیا» یک‌رمان بود که سال ۱۳۷۴ منتشر شد و پس از آن «ناصر ارمنی» در سال ۱۳۷۸ چاپ شد که یک‌مجموعه‌داستان بود. این‌کتاب ۱۱ داستان کوتاه را در بر می‌گرفت.

نام امیرخانی با رمان «منِ او» سر زبان‌ها افتاد. این‌رمان سال ۱۳۷۸ چاپ شد و قصه عشق پاک مردی به‌نام علی فتاح به یک‌دختر جوان به‌نام مهتاب بود. کتاب بعدی امیرخانی هم رمانی با نام «از به» بود که سال ۱۳۸۰ چاپ شد. این‌رمان، قالب داستانی پیشین را نداشت و در چارچوب نامه‌های مختلف نوشته شده بود. کار بعدی این‌نویسنده در فضای ادبیات، مربوط به سال ۱۳۸۲ و نگارش سفرنامه رهبر انقلاب به استان سیستان و بلوچستان است. امیرخانی در اثر بعدی خود، سراغ داستان نرفت و یک‌پدیده اجتماعی را در قالب یک‌مقاله مورد بررسی قرار داد. این‌نوشتار تحت عنوان «نشت نشا» و در قامت کتاب درباره مساله فرار مغزها بود و مانند سفرنامه رهبر انقلاب به سیستان، توسط انتشارات قدیانی به چاپ رسید.

«بیوتن» یا «بی‌وتن» رمان بعدی امیرخانی و دنباله اولین‌کتابش «ارمیا» بود که سال ۱۳۸۷ چاپ شد و شخصیت اصلی‌اش که یکی از جانبازان دفاع مقدس بود، با سفر به آمریکا با ماجراهای مختلفی ازجمله عشق و موضوعات مبتلا به آن روبرو می‌شد. این‌کتاب توسط انتشارات علم به‌عنوان یک‌ناشر قدیمی چاپ شد و امیرخانی پس از آن، یادداشت‌ها و نوشتارهای سال ۱۳۸۱ تا ۸۴ خود را در قالب کتاب «سرلوحه‌ها» توسط انتشارات سپیده‌باوران چاپ کرد. چاپ این‌کتاب همزمان با سال پرماجرای ۱۳۸۸ بود.

مقاله بلند «نفحات نفت» درباره موضوع نفت ایران، با عنوان فرعی «جستاری در فرهنگ نفتی و مدیریت دولتی» و سفرنامه افغانستان این‌نویسنده با عنوان «جانستان کابلستان» دو کتاب بعدی امیرخانی بودند که طی سال‌های ۱۳۸۹ و ۹۰ منتشر شدند. امیرخانی پس از «نفحات نفت» همکاری خود با نشر افق را آغاز کرد و کتاب‌های پیشین خود را برای چاپ دوباره، تا حد امکان به این‌ناشر منتقل کرد. او در ادامه دو رمان و یک‌سفرنامه دیگر هم به چاپ رساند؛ «قیدار» و «رَهِش» در سال‌های ۱۳۹۱ و ۹۶ و «نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ» که سفرنامه او به کره شمالی بود و سال ۱۳۹۸ چاپ شد.

آخرین خبری که تا عصر دوشنبه ۱۰ آذر از وضعیت امیرخانی منتشر شده، با استناد به پست حسین کرمانپور سخنگوی وزارت بهداشت در صفحه شخصی او در فضای مجازی است که اعلام کرده به دلیل ضربه وارده از سقوط به امیرخانی و داروهای کنترل بیمار، سطح هوشیاری او پایین است. تزریق داروی خواب مصنوعی هم قطع شده تا ارزیابی دقیقت‌تری از وضعیت او انجام شود. جااندازی دررفتگی استخوان هم انجام شده و وضعیت اندام امیرخانی پایدار است. کرمانپور در پست خود ابراز امیدواری کرد با فرارسیدن ساعات امشب ارزیابی بهتری از وضعیت امیرخانی حاصل شود.