میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اشاره سردار شریف به انتشار حساب‌شده ویدئوهایی برای تخریب چهره‌ها

مشاور فرمانده کل سپاه گفت: انتشار برخی ویدئوها، برای تخریب چهره انسان‌های خدومی که تمام عمرشان را در دفاع از این ملت گذاشتند، حساب‌شده و توسط دشمن برنامه‌ریزی‌شده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۹۲
| |
682 بازدید

اشاره سردار شریف به انتشار حساب‌شده ویدئوهایی برای تخریب چهره‌ها

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مراسم رونمایی کتاب تاریخ شفاهی دفاع مقدس؛ روایت سردار محمدعلی آسودی با عنوان «هنر تبلیغات در جنگ»، دیروز یکشنبه ۹ آذر با حضور علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی وزیر کشور، سردار نایینی سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه، سردار اثباتی، سردار آسودی، سردار فروتن، سردار رجبی معمار و جمعی از پیشکسوتان و پژوهشگران دفاع مقدس و فعالان تبلیغات جبهه و جنگ در سالن همایش‌های این مرکز برگزار شد.

سردار رمضان شریف مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه در این مراسم گفت: یکی از برکات دفاع مقدس که ما هیچ توجهی به آن نداریم، همین الفت و برادری و احساس محبتی است که در اوج ایثار شکل گرفت. جبهه میدانی است برای نمایش اخلاص، صفای باطن و کار کردن بدون اسم و رسم و بدون منت. همه این اتفاقات از برکات انقلاب و از برکات نگاه امام به مردم ایران است. این ملت را امام (ره) با هم آشتی داد، این ملت در کنار هم زندگی کردند، سختی‌ها را پشت سر گذاشتند، در شادی‌ها و غم‌ها کنار هم بودند.

وی افزود: خیلی مدیون همسرانی هستیم که در دفاع مقدس، بار تربیت فرزندان و اداره خانواده را به عهده گرفتند و متأسفانه آن‌‌طور که باید و شاید این موضوع را مورد توجه قرار ندادیم.

مشاور فرمانده کل سپاه با انتقاد از روایت نادرست از چهره فرماندهان و نیروهای سپاه، گفت: دشمنان سپاه و انقلاب خانواده‌ای از نیرو‌های سپاه ترسیم کردند که نسبتی با واقعیت خانواده‌های سپاه ندارد. ما هم روایت واقعی زندگی و بالندگی سرداران و منفعتی را که برای کشور و امنیت ملی داشتند خوب تبیین نکردیم. متأسفانه این چهره غلط ترسیم شده است. پدیده انتشار برخی ویدئوها، برای تخریب چهره انسان‌های خدومی که تمام عمرشان را در دفاع از این ملت گذاشتند، حساب‌شده و توسط دشمن برنامه‌ریزی‌شده است.

سردار رمضان شریف در بخش دیگری از سخنانش گفت: اینکه صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه، ۲۰ سردار سپاه را ترور کرد که به فرموده حضرت آقا ۲۰ سال روی این اقدام کار کرده بودند، نشان دهنده رعب و وحشتی است که دشمن از نفس کشیدن این سرمایه‌های انسانی دارد. به‌عنوان شیعیان سید و سالار شهیدان، تا قیام قیامت نباید گریبان مسببان را رها کنیم. صهیونیست‌ها باید تاوان قطره‌قطره خون این شهیدان عزیز را که برای دفاع از آرمان‌های اسلام بود، بدهند. همان اتفاقی که در کربلا افتاد، تکرار می‌شود و پیروزی ان‌شاءالله از آن جبهه حق و مسلمین خواهد بود.

وی در پایان گفت: جنگ ۱۲ روزه یک بار دیگر موضوع دفاع مقدس، ایثار، مقاومت، ازخودگذشتگی و همبستگی ملی را به رخ کشید.امیدوارم بتوانیم وظیفه خودمان را که ترویج فرهنگ دفاع مقدس است، آن مایه اصلی آن تحرک را بتوانیم به نسل جوانمان انتقال بدهیم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رمضان شریف سپاه پاسداران جنگ ۱۲ روزه فضای مجازی شهدا
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dTc
tabnak.ir/005dTc