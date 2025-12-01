به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مراسم رونمایی کتاب تاریخ شفاهی دفاع مقدس؛ روایت سردار محمدعلی آسودی با عنوان «هنر تبلیغات در جنگ»، دیروز یکشنبه ۹ آذر با حضور علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی وزیر کشور، سردار نایینی سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه، سردار اثباتی، سردار آسودی، سردار فروتن، سردار رجبی معمار و جمعی از پیشکسوتان و پژوهشگران دفاع مقدس و فعالان تبلیغات جبهه و جنگ در سالن همایش‌های این مرکز برگزار شد.

سردار رمضان شریف مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه در این مراسم گفت: یکی از برکات دفاع مقدس که ما هیچ توجهی به آن نداریم، همین الفت و برادری و احساس محبتی است که در اوج ایثار شکل گرفت. جبهه میدانی است برای نمایش اخلاص، صفای باطن و کار کردن بدون اسم و رسم و بدون منت. همه این اتفاقات از برکات انقلاب و از برکات نگاه امام به مردم ایران است. این ملت را امام (ره) با هم آشتی داد، این ملت در کنار هم زندگی کردند، سختی‌ها را پشت سر گذاشتند، در شادی‌ها و غم‌ها کنار هم بودند.

وی افزود: خیلی مدیون همسرانی هستیم که در دفاع مقدس، بار تربیت فرزندان و اداره خانواده را به عهده گرفتند و متأسفانه آن‌‌طور که باید و شاید این موضوع را مورد توجه قرار ندادیم.

مشاور فرمانده کل سپاه با انتقاد از روایت نادرست از چهره فرماندهان و نیروهای سپاه، گفت: دشمنان سپاه و انقلاب خانواده‌ای از نیرو‌های سپاه ترسیم کردند که نسبتی با واقعیت خانواده‌های سپاه ندارد. ما هم روایت واقعی زندگی و بالندگی سرداران و منفعتی را که برای کشور و امنیت ملی داشتند خوب تبیین نکردیم. متأسفانه این چهره غلط ترسیم شده است. پدیده انتشار برخی ویدئوها، برای تخریب چهره انسان‌های خدومی که تمام عمرشان را در دفاع از این ملت گذاشتند، حساب‌شده و توسط دشمن برنامه‌ریزی‌شده است.

سردار رمضان شریف در بخش دیگری از سخنانش گفت: اینکه صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه، ۲۰ سردار سپاه را ترور کرد که به فرموده حضرت آقا ۲۰ سال روی این اقدام کار کرده بودند، نشان دهنده رعب و وحشتی است که دشمن از نفس کشیدن این سرمایه‌های انسانی دارد. به‌عنوان شیعیان سید و سالار شهیدان، تا قیام قیامت نباید گریبان مسببان را رها کنیم. صهیونیست‌ها باید تاوان قطره‌قطره خون این شهیدان عزیز را که برای دفاع از آرمان‌های اسلام بود، بدهند. همان اتفاقی که در کربلا افتاد، تکرار می‌شود و پیروزی ان‌شاءالله از آن جبهه حق و مسلمین خواهد بود.

وی در پایان گفت: جنگ ۱۲ روزه یک بار دیگر موضوع دفاع مقدس، ایثار، مقاومت، ازخودگذشتگی و همبستگی ملی را به رخ کشید.امیدوارم بتوانیم وظیفه خودمان را که ترویج فرهنگ دفاع مقدس است، آن مایه اصلی آن تحرک را بتوانیم به نسل جوانمان انتقال بدهیم.