سخنگوی کرملین با اعلام اینکه دیدار مذاکره‌کننده ارشد آمریکا با رئیس‌جمهور روسیه برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است، گفت که نمی‌تواند هیچ اطلاعاتی درباره اقامت اسد در روسیه به اشتراک بگذارد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین گفت که نمی‌تواند هیچ اطلاعاتی در مورد اقامت «بشار اسد»، رئیس جمهور سابق سوریه در روسیه به اشتراک بگذارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او در پاسخ به سوالی در مورد حضور اسد در روسیه به خبرنگاران گفت: «نه، ما نمی‌توانیم هیچ اطلاعاتی را در این مورد با شما به اشتراک بگذاریم.»

دیدار‌های پوتین

سخنگوی کرملین در ادامه گفت، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با «وانگ یی»، وزیر امور خارجه چین ندارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد، دیدار پوتین با «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ایالات متحده برای بعدازظهر دوم دسامبر (فردا سه‌شنبه) برنامه‌ریزی شده است.

این مقام رسمی روس همچنین ادامه داد، کرملین همچنین تصاویری از آغاز جلسه را نشان خواهد داد و افزود که انتشار بیانیه‌ای به رسانه‌ها پس از جلسه نیز منتفی نیست.

پسکوف همچنین گفت، پوتین امروز چندین جلسه برگزار می‌کند که برای انتشار عمومی نیست و بخشی از مقدمات مذاکرات فردای روسیه و آمریکا است.

حمله به نفتکش‌های روسی

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت حمله به نفتکش‌ها در آب‌های سرزمینی ترکیه، ماهیت کی‌یف را آشکار می‌کند.

روز دوشنبه، روزنامه گاردین به نقل از منبعی در سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین گزارش داد که کی‌یف تایید کرده است که پشت حملات پهپادی نیروی دریایی به دو نفتکش در سواحل ترکیه در هفته گذشته بوده است.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «این حمله‌ای به امنیت و اموال مالکان این کشتی‌ها است، بنابراین بار دیگر ماهیت کی‌یف را آشکار می‌کند.»

وی ادامه داد: حملات پهپاد‌های اوکراینی به تاسیسات زیرساخت‌های حیاتی یک رویه مداوم است و سازمان‌های روسی مسئول تامین امنیت آن هستند.

روز دوشنبه، روزنامه گاردین به نقل از منبعی در سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین گزارش داد که کی‌یف تایید کرده است که پشت حملات پهپاد‌های دریایی به دو تانکر در سواحل ترکیه در هفته گذشته بوده است.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «حملات پهپاد‌های اوکراینی به زیرساخت‌های حیاتی یک رویه مداوم است. بخش مربوطه ما در حال تأمین امنیت و انجام اقدامات لازم است، اما مواردی نیز وجود دارد که به هر دلیلی، زیرساخت‌های سیاسی آسیب می‌بینند.»

توافق اوکراین

سخنگوی کرملین همچنین ادامه داد، روسیه به موفقیت توافق اوکراین علاقه‌مند است و هیچ بحثی را از طریق رسانه‌ها انجام نخواهد داد.

وی افزود: ما قبلا گفته‌ایم که برای موفقیت این روند قصد نداریم این بحث‌ها را به صورت بلندگو انجام دهیم. ما قصد نداریم هیچ بحثی را از طریق رسانه‌ها انجام دهیم.

هشیاری امنیتی

سخنگوی کرملین در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت، سازمان‌های اطلاعاتی روسیه اقدامات امنیتی لازم را انجام می‌دهند، اما این وضعیت نیاز به هوشیاری بیشتر در بین بزرگسالان و کودکان دارد.

در ماه نوامبر، کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که یک پسر بچه ۱۰ ساله در شهر کراسنوگورسک روسیه در نزدیکی مسکو پس از برداشتن یک وسیله انفجاری که به عنوان یک بسته هدیه حاوی اسکناس جاسازی شده بود، مجروح شد.

پسکوف در جمع خبرنگاران گفت: «در مورد اقدامات امنیتی، سرویس‌های ویژه ما این اقدامات را انجام می‌دهند. البته، این وضعیت نیاز به هوشیاری بیشتر در بین شهروندان، البته در بین کودکان، و بزرگسالان و در مدرسه دارد.» او در مورد ایده ارائه برخی اقدامات اضافی برای اطمینان از عدم تکرار چنین وضعیتی اظهار نظر کرد.

اخراج یرماک

این مقام مسئول کرملین در پاسخ به این سوال که آیا اخراج «آندری یرماک» از سمت رئیس دفتر «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین بر مذاکرات صلح این کشور تاثیر خواهد گذاشت یا خیر، گفت: «خواهیم دید، شرایط این موضوع را مشخص خواهد کرد.»

حمله به زیرساخت‌های خط لوله خزر محکوم است

سخنگوی کرملین امروز دوشنبه همچنین گفت که حمله به زیرساخت‌های کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) یک حادثه تکان‌دهنده و عصبانی‌کننده است، زیرا مربوط به تأسیساتی با مشارکت بین‌المللی است.

در ساعات اولیه شنبه، یک حمله با استفاده از قایق‌های بدون سرنشین علیه یک ترمینال دریایی CPC انجام شد که به طور قابل توجهی به دستگاه مهاربندی آن آسیب رساند و آن را غیرفعال کرد. وزارت امور خارجه قزاقستان در ارتباط با این حمله اعتراض کرد.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «در این مورد، البته، این یک مورد تکان‌دهنده و عصبانی‌کننده است، زیرا همانطور که شما به درستی گفتید، ما در مورد تأسیساتی با اهمیت بین‌المللی و مشارکت بین‌المللی صحبت می‌کنیم. از تحقیقات در مورد این حمله بی‌اطلاع هستم، اما اینکه چه نوع حمله‌ای بوده، یک واقعیت آشکار است.»