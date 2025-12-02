میلی صفحه خبر لوگو بالا
پوردهقان در گفتگو با تابناک:

سیاست دوگانه اینترنتی جامعه را آزرده می‌کند / رفع فیلتر تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام در دستور کار کمیسیون صنایع

نماینده مردم اردکان در مجلس با انتقاد از سیاست دوگانه اینترنتی در جامعه، از دستور کار قرار گرفتن رفع فیلتر تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام در کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد.
مصطفی پوردهقان؛ نماینده مردم اردکان در مجلس، عضو کمیسیون صنایع و معادن، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، از اختصاص سیم کارت‌های بدون فیلترینگ به برخی نهادها، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها انتقاد کرد و آن را مصداق بارز سیاست دوگانه دولت خواند.

وی با بیان اینکه از ابتدای شروع مجلس متوجه این موضوع شده‌اند اما وارد رسانه‌ها نشده‌اند، افزود: هرچه جلوتر رفتیم، برای ما مسجل شد که بر اساس یکی از تبصره‌های قانون جرایم رایانه‌ای وزارت ارتباطات، به سفارش گروه‌ها و نهادهای مختلف، سیم کارت‌های بدون فیلتر در اختیار اقشار مختلف از جمله رسانه‌ها، دولت، مجلس و دانشگاه‌ها قرار گرفته است.

نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: ممکن است نیت اولیه دسترسی آزاد برای دانشجویان، اساتید و خبرنگاران بوده باشد، اما واقعیت این است که وقتی به مردم می‌گوییم از این خدمات استفاده نکنند، اما خود مسئولان استفاده می‌کنند، این یک سیاست دوگانه است که جامعه را آزار می‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع را با نمونه خودروهای تشریفاتی مسئولان مقایسه کرد و گفت: مشابه خودروهای خاص در وزارت صمت، این سیاست دوگانه اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند و حق اعتراض مردم کاملاً بجاست.

پوردهقان با اشاره به اینکه کمیسیون صنایع، موضوع رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام را در دستور کار مجدد قرار داده و تأکید کرد: کنترل‌ها و نظارت‌ها در حوزه‌های اخلاقی، امنیتی و سایر چارچوب‌های قانونی باید همراه با دسترسی آزاد مردم اجرا شود تا از ولنگاری فعلی و استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها جلوگیری شود.

