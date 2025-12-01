سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل بین الملل میگوید: بعد از شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه از ملت ایران، میزان عملیات روانی و رسانهای این رژیم با کمک رسانههای بینالمللی و منطقهای علیه ملت ایران افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، یک سفیر ارشد اروپایی، امروز دوشنبه ۱۰ آذرماه، در گفتوگو با روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارانوت» ادعا کرد که آمریکا در آینده نزدیک قصد ندارد اجازه حمله نظامی گسترده اسرائیل به ایران را صادر کند.
به ادعای این مقام اروپایی، واشنگتن نگران است که هرگونه عملیات علیه ایران، تلاشها برای پیشبرد برنامه بازسازی نوار غزه را تحت تأثیر قرار دهد.
این سفیر اروپایی که اشارهای به نام او نشده، با وجود این ارزیابی، درباره احتمال از سرگیری تنشها و درگیریها میان ایران و اسرائیل در آینده ابراز نگرانی کرد.
جوسازی در خصوص حمله اسرائیل به ایران در روزهای اخیر با انتشار اخباری مبنی بر پرواز جنگندههای رژیم صهیونیستی در آسمان عراق و نزدیک مرز ایران مخابره شد.
از طرف دیگر خبری مبنی بر حمله موشکی ایران به اقلیم کردستان عراق مخابره شد و ادعاهایی در خصوص احتمال جنگ نیابتی ایران و اسرائیل در این اقلیم مطرح شد.
این در حالی است که به گفته ناظران این اخبار عملیات روانی به منظور ایجاد فضای روانی مبنی بر قرار دادن ایران در وضعیت جنگی است.
سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل بین الملل در خصوص این اخبار به خبرنگار تابناک میگوید: مسائل مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که بعد از شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه از ملت ایران، میزان عملیات روانی و رسانهای این رژیم با کمک رسانههای بینالمللی و منطقهای علیه ملت ایران افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
وی افزود: در واقع، پس از درخواست آتشبس از جانب شروعکنندگان جنگ یعنی رژیم صهیونیستی، به دلیل ورود ضربات سنگین از جانب جمهوری اسلامی و پذیرش این آتشبس، رژیم اسرائیل به این نتیجه رسید که از جهت نظامی نمیتواند با جمهوری اسلامی مقابله نماید و هیچ یک از طرحهایی که ۲۰ سال بر روی جزئیات آن کار شده بود، نه در حوزه اجتماعی، نه در حوزه اقتصادی و نه در حوزه مردمی، به نتیجه نرسید.
این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه تأکید کرد: بر این اساس، به نظر میرسد رژیم صهیونیستی با کمک مستشاران نظامی و عملیات روانی آمریکا تلاش دارند تا سایه جنگ را بر سر ملت ایران قرار داده و شرایط ناپایداری را برای حرکتهای اقتصادی، اجتماعی و علمی کشور ایجاد کنند.
وی افزود: یکی از روشهای شناختی عملیات روانی، انتشار شایعات توسط رسانههای متعدد در سطح وسیع است. رژیم صهیونیستی و آمریکاییها در یک تلاش مشترک سعی کردند که از یکی از کشورهای نزدیک به خاک جمهوری اسلامی یعنی عراق، فضایی را ایجاد کنند که شرایط موردنظر خودشان یعنی تداوم وجود سایه جنگ بر سر ملت ایران برقرار بماند.
به گزارش تابناک، ادعاها درباره عدم قصد آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران در حالی مطرح میشود که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی هفتههای اخیر بر آمادگی کامل خود برای مقابله با هرگونه اقدام خصمانه و پاسخ کوبنده به دشمن تأکید کردهاند.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز یکشنبه ۹ آذرماه، در تازهترین اظهارات خود تأکید کرد که نیروهای مسلح ایران همواره در بالاترین سطح آمادگی تاکتیکی، تسلیحاتی و اطلاعاتی قرار دارند و قادرند در برابر هرگونه شرارت یا تعرض دشمن پاسخ قاطع بدهند.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز تاکید کرده است که ایران خواهان تداوم جنگ نیست ولی برای هر تهدیدی آماده است.