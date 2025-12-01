جیمز پترسون، نویسنده سرشناس در آستانه انتشار کتاب جدیدش با عنوان «روزهای آخر مریلین مونرو» مدعی شده است که ستاره افسانه‌ای هالیوود به قتل رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جیمز پترسون ادعا می‌کند مرلین مونرو در واقع به قتل رسیده است؛ نظریه‌ای جنجالی که در کتاب جدید او مطرح شده است.

این نویسنده می‌گوید مونرو اسنادی از راز‌های رئیس‌جیمزجمهور جان اف. کندی، رابرت کندی و ارتباطات مافیایی جمع‌آوری کرده بود.

جیمز پترسون، نویسنده پرفروش، معتقد است مریلین مونرو به قتل رسیده و می‌گوید این بازیگر مشهور «در آب‌هایی بسیار خطرناک قدم می‌گذاشت».

پترسون این ادعا را در گفت‌وگویی با هالیوود ریپورتر و پیش از انتشار کتاب تازه‌اش با عنوان «روز‌های آخر مریلین مونرو: یک تریلر جنایی واقعی» مطرح کرد.

او در این مصاحبه گفت: «او روابط عجیب و فوق‌العاده‌ای با رئیس‌جمهور کندی، رابرت کندی، فرانک سیناترا و چهره‌های مافیا داشت. آنها چیز‌هایی به او می‌گفتند و او آنها را ثبت می‌کرد. اطلاعاتی داشت که از نظر امنیتی خطرناک بود.»

به گفته این نویسنده مطرح، «بسیاری از مردم داستان واقعی را درباره مونرو نمی‌دانند» و ادامه داد: «خیلی چیز‌ها بود که من هم نمی‌دانستم.»

پترسون افزود بیشتر مردم درباره مرگ مونرو اطلاعات زیادی ندارند و گفت: «گزارش کالبدشکافی این بازیگر به اندازه کافی کامل نبود و یکی از کارآگاهان معتقد بود صحنه‌سازی شده است. نکته این است که بسیاری مردم کمی درباره او می‌دانند، اما نه چندان زیاد. تعجب خواهید کرد.»

این کتاب که خود را یک «تریلر جنایی واقعی» معرفی می‌کند، شامل یک اعلامیه نیز هست مبنی بر این یک اثر داستانی است.

پترسون در پایان گفت: «او یک ستاره بزرگ بود، اما در نهایت خودش همه‌چیز را نابود کرد.»

مریلین مونرو یکی از سرشناس‌ترین و پرحاشیه‌ترین بازیگران تاریخ سینماست که در جریان پروژه ساخت فیلم «Something`s Got to Give» به کارگردانی جورج کوکر در سال ۱۹۶۲ و در سن ۳۶ سالگی درگذشت و این فیلم را برای همیشه ناتمام گذاشت، اما بخش‌هایی از این فیلم در مستند «مرلین: واپسین روزها» در سال ۲۰۰۱ گنجانده شد.

دلیل رسمی مرگ وی خودکشی بر اثر مصرف بیش از حد دارو‌های خواب‌آور و آرام‌بخش اعلام شد، اما ادعا‌های مبنی بر وجود یک توطئه و مجموعه حوادث اسرارآمیزی که منجر به مرگ وی شد، همواره بحث‌برانگیز بوده است.