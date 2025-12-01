میلی صفحه خبر لوگو بالا
علت تصادف خانواده سقاب‌اصفهانی مشخص شد

رئیس پلیس راه استان سمنان علت حادثه تصادف برای خودروی حامل معاون رئیس جمهور را تشریح کرد.
علت تصادف خانواده سقاب‌اصفهانی مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس پلیس راه استان سمنان علت حادثه تصادف برای خودروی حامل معاون رئیس جمهور را تشریح کرد.

سرهنگ موسی بزرگی اظهار داشت: این حادثه به علت خطای انسانی رخ داده است.

وی افزود عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه توسط راننده، به دلیل خستگی و خواب آلودگی، علت وقوع این سانحه دلخراش بوده است، که منجربه جان باختن همسر معاون رئیس جمهور شد.

تصادف خودرو تارا حامل خانواده اسماعیل سقاب حسینی، در روزگذشته منجر به جان باختن همسر وی شد.

در این سانحه همچنین پدر همسر وی و سه فرزندش مصدوم و بیمارستان منتقل شدند.

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
5
پاسخ
ولی اگر خودرو کیفیت داشت اقلا سرنشینان زنده می ماندن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
زدن به پشت کامیون ایستاده شوخی نیست شبیه برخورد با کوه و دیوار بتنی میمونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
0
پاسخ
خودروی ایرانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
0
پاسخ
اکثر تصادفات خطای انسانی است مگر تانک است که زنده بمانند ایمنی تا اندازه ای موتورسواران که نیروی انتظامی کنترل نمی کند و با شدت انتحاری در خیابانهای شهر حرکت می کنند از طرف مردم می گویم که با شدت تمام باید برخورد شود
