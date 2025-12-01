به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس پلیس راه استان سمنان علت حادثه تصادف برای خودروی حامل معاون رئیس جمهور را تشریح کرد.

سرهنگ موسی بزرگی اظهار داشت: این حادثه به علت خطای انسانی رخ داده است.

وی افزود عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه توسط راننده، به دلیل خستگی و خواب آلودگی، علت وقوع این سانحه دلخراش بوده است، که منجربه جان باختن همسر معاون رئیس جمهور شد.

تصادف خودرو تارا حامل خانواده اسماعیل سقاب حسینی، در روزگذشته منجر به جان باختن همسر وی شد.

در این سانحه همچنین پدر همسر وی و سه فرزندش مصدوم و بیمارستان منتقل شدند.