میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هفته آینده برای اوکراین «سرنوشت‌ساز» است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: هفته پیش رو برای اوکراین «تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز» است.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۷۴
| |
697 بازدید
هفته آینده برای اوکراین «سرنوشت‌ساز» است

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز (دوشنبه) پیش از نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: هفته پیش رو برای اوکراین «تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز» است.

وی به خبرنگاران گفت: هفته‌ای تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز برای برای دیپلماسی خواهد بود.

کالاس افزود: دیروز شنیدیم که بحث‌ها در آمریکا دشوار، اما سازنده بوده است. هنوز از نتایج اطلاعی نداریم، اما من امروز با وزیر دفاع و وزیر امور خارجه اوکراین صحبت خواهم کرد.

۲ مقام اوکراینی امروز و در گفت‌و‌گو با تارنمای خبری آکسیوس، مذاکرات پنج‌ساعته آمریکا و اوکراین در مورد ترسیم مرز‌های دوفاکتو با روسیه را «دشوار»، «پرتنش» و با این حال «سازنده» توصیف کردند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز (یکشنبه) در مسیر بازگشت از فلوریدا به واشنگتن، در هواپیمای ویژه ریاست‌جمهوری به خبرنگاران گفت که گزارشی از نتایج مذاکرات دریافت کرده و فکر می‌کند «احتمال دستیابی به توافق زیاد است».

رستم عمروف، مشاور امنیت ملی اوکراین و از اعضای تیم مذاکره‌کننده اوکراین پس از مذاکرات در تلگرام نوشت: ما در پیشبرد صلح عادلانه و نزدیک‌تر کردن مواضع خود به مواضع طرف آمریکایی پیشرفت قابل توجهی داشته‌ایم. اهداف کلیدی ما - امنیت، حاکمیت و صلح قابل اعتماد - بدون تغییر باقی مانده و طرف آمریکایی نیز چنین باوری دارد.

مقام‌های اوکراینی گفتند که پیش بینی می‌شود عمروف امروز در پاریس با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرده و گزارش دقیق‌تری در مورد مذاکرات به او ارائه دهد.

استیو ویتکاف، فرستاده ترامپ در مذاکرات هم قصد دارد به مسکو سفر کرده و با پوتین دیدار کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اوکراین کایا کالاس مسئول اتحادیه اروپا مذاکرات روسیه دیپلماسی خبر فوری خبر فوری تابناک
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پوتین فردا با ویتکاف دیدار می‌کند
بازداشت دو تبعه کره‌جنوبی در جنوب‌غرب ایران
دریافتی‌های بازنشستگان بالا می‌رود
بقایی به جنجال آجیل در برجام پاسخ داد
ترامپ: هشدار به ونزوئلا بی‌معناست
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dTK
tabnak.ir/005dTK