به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز (دوشنبه) پیش از نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: هفته پیش رو برای اوکراین «تعیینکننده و سرنوشتساز» است.
وی به خبرنگاران گفت: هفتهای تعیینکننده و سرنوشتساز برای برای دیپلماسی خواهد بود.
کالاس افزود: دیروز شنیدیم که بحثها در آمریکا دشوار، اما سازنده بوده است. هنوز از نتایج اطلاعی نداریم، اما من امروز با وزیر دفاع و وزیر امور خارجه اوکراین صحبت خواهم کرد.
۲ مقام اوکراینی امروز و در گفتوگو با تارنمای خبری آکسیوس، مذاکرات پنجساعته آمریکا و اوکراین در مورد ترسیم مرزهای دوفاکتو با روسیه را «دشوار»، «پرتنش» و با این حال «سازنده» توصیف کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز (یکشنبه) در مسیر بازگشت از فلوریدا به واشنگتن، در هواپیمای ویژه ریاستجمهوری به خبرنگاران گفت که گزارشی از نتایج مذاکرات دریافت کرده و فکر میکند «احتمال دستیابی به توافق زیاد است».
رستم عمروف، مشاور امنیت ملی اوکراین و از اعضای تیم مذاکرهکننده اوکراین پس از مذاکرات در تلگرام نوشت: ما در پیشبرد صلح عادلانه و نزدیکتر کردن مواضع خود به مواضع طرف آمریکایی پیشرفت قابل توجهی داشتهایم. اهداف کلیدی ما - امنیت، حاکمیت و صلح قابل اعتماد - بدون تغییر باقی مانده و طرف آمریکایی نیز چنین باوری دارد.
مقامهای اوکراینی گفتند که پیش بینی میشود عمروف امروز در پاریس با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرده و گزارش دقیقتری در مورد مذاکرات به او ارائه دهد.
استیو ویتکاف، فرستاده ترامپ در مذاکرات هم قصد دارد به مسکو سفر کرده و با پوتین دیدار کند.