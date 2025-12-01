رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: به رغم اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای استانداری، تردد خودروهای هیبریدی در شهر تهران ممنوع نیست.

به گزارش تابناک به نقل از پلیس؛ سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد به رغم اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای استانداری، تردد خودرو‌های هیبریدی و برقی در شهر تهران ممنوع نمی‌باشد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اینکه این دست از وسایل نقلیه در آلودگی هوا تاثیرگذار نیستند و اصولاً تولید این دسته از وسایل نقلیه با هدف کاهش آلودگی هوا متاثر از وسایل نقلیه رخ داده است لذا تردد وسایل نقلیه هیبریدی و برقی در سطح شهر در هنگام اجرای طرح زوج و فرد ممنوعیتی ندارد.