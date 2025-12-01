حقوق رئیس دانشگاه شریف چقدر است؟!

به گزارش تابناک؛ رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: حقوق یک استاد دانشگاه در تهران ۲۴ میلیون تومان است.
وی افزود: استادیار ما با ۶ سال سابقه ۲۸ میلیون تومان است. اخیراً آقای زاکانی شهردار تهران میگفت با رفتن کارگرهای افغان، ما به کارگران ایرانی ۲۸ میلیون پرداخت میکنیم؛ درحالیکه استاد ما با حقوق ماهی ۲۴ میلیون تومان وارد دانشگاه میشود! حقوق دریافتی من به عنوان استاد تمام دانشگاه شریف با ۳۰ سال سابقه کار، ۶۴ میلیون تومان است.
تجریشی در ادامه یادآور شد: به عنوان رئیس دانشگاه هم ۱۶ میلیون دریافت میکنم که مجموعاً ۸۰ میلیون تومان میشود که مالیات هم کسر میشود. کسانی که در دانشگاه وقت میگذارند، ایثارگری میکنند. در کشورهای جنوب خلیج فارس بالای ۵ تا ۶ هزار دلار در ماه حقوق میدهند. در چین بالای ۹ هزار دلار است. با این مبلغ شما کرامت را نمیتوانید حفظ کنید و خیلیها وارد دانشگاه نمیشوند.