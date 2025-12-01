در جدیدترین مطالعه اخترفیزیک، گروهی از پژوهشگران با تحلیل داده‌های تلسکوپ فرمی ناسا اعلام کردند تابش‌های گاما در مرکز راه‌شیری الگویی نشان می‌دهد که ممکن است نخستین سرنخ جدی از برخورد یا نابودی ذرات ماده تاریک باشد؛ یافته‌ای که در صورت تأیید، یکی از مهم‌ترین گام‌های بشر در فهم ۹۵ درصد «جهان نامرئی» تلقی خواهد شد.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، پژوهشگران در این مطالعه بیش از ۱۲ سال داده ثبت‌شده از Fermi Gamma-ray Space Telescope را بازتحلیل کرده‌اند. نتیجه این بررسی، کشف «چگالی غیرعادی نور گاما» در ناحیه مرکزی کهکشان است؛ ناحیه‌ای که به‌طور نظری باید بیشترین تجمع ماده تاریک را داشته باشد.

به گفته تیم تحقیق، الگوی این تابش‌ها با هیچ‌یک از منابع شناخته‌شده امواج گاما — مانند تپ‌اخترها، ابرنواخترها یا برخورد بادهای ستاره‌ای — همخوانی ندارد. از همین‌رو احتمال مطرح‌شده این است که این تابش‌ها ناشی از نابودی ذرات فرضی ماده تاریک موسوم به WIMPs باشند.

دانشمندان تأکید کرده‌اند که این یافته هنوز «اثبات قطعی ماده تاریک» محسوب نمی‌شود؛ اما برای نخستین بار، داده‌ها پس از حذف تمام منابع احتمالی شناخته‌شده، همچنان سیگنالی را نشان می‌دهند که از نظر آماری «نامعمول و قابل‌توجه» توصیف شده است.