حمله به اصلاحات: چرا اینقدر به دولت می تازید؟

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ چرا برخی سیاسیون بدون توجه به دغدغههای اصلی مردم و انواع تهدیدهای درونی و بیرونی به جای سیاستورزی متعهدانه سیاستبازی میکنند؟ در این میان انتظار بیشتری از جبهه اصلاحات وجود دارد.
مسلما انتقادهای دلسوزانه که ضروریاند از مچگیری و تضعیف قابل تفکیک هستند و میهندوستان به شدت مواظبت میکنند که سقفی برای عیبیابیها و اعلام آنها قائل شوند.
متاسفانه هنوز هستند کسانی که بر سر هر موضوعی خیال زیر و رو کردن جامعه را در سر میپرورانند و به توفانی شدن مطالبات و گسستن شیرازه امور اشتیاق نشان میدهند! اگر بپذیریم که با کوچکترین تشنجها این مردم هستند که در ابعاد مختلف آسیب میبینند و موقعیت کشور تضعیف میشود و ایرانستیزان بالاترین استفاده را میبرند و از همه بدتر امیال مداخلهجویانه اسراییل و امریکا بیشتر میشود نام مستقبلان از تنش کاملا مشخص خواهد شد.
مسلما هیچ مشکلی در کشور از طریق تعمیق و عملی شدن تضادها برطرف نمیشود، هر چند کسانی با نام آزادی و مردمگرایی و حتی صیانت از ارزشها و عناوین پرطمطراق نارضایتیها و دوگانگیها را شعلهور کنند.
هیچ دولتی بیعیب نیست ولی فعلا حمایت همهجانبه از قوه مجریه به همراه انتقادهای مشفقانه و محترمانه حیاتی است. تضعیف دولت با قهر و درشتی و عهدشکنی و نادیدن خدماتش نه تنها سیاستورزانه نیست که اخلاقی و متعهدانه هم نیست. با حمایت هوشمندانه میتوان نقاط ضعف دولت را کمتر کرد همانگونه که سیاستمدار آیندهنگر ما جناب آقای خاتمی چنین میکند.