حمله به اصلاحات: چرا اینقدر به دولت می تازید؟

دکتر پزشکیان با حمایت آقای خاتمی و قاطبه اصلاح‌طلبان رای اکثریت مردم را به دست آورد و حمایت از او همچنان ضروری است.
حمله به اصلاحات: چرا اینقدر به دولت می تازید؟

 

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ چرا برخی سیاسیون بدون توجه به دغدغه‌های اصلی مردم و انواع تهدیدهای درونی و بیرونی به جای سیاست‌ورزی متعهدانه سیاست‌بازی می‌کنند؟ در این میان انتظار بیشتری از جبهه اصلاحات وجود دارد.

مسلما انتقادهای دلسوزانه که ضروری‌اند از مچ‌گیری و تضعیف قابل تفکیک هستند و میهن‌دوستان به ‌شدت مواظبت می‌کنند که سقفی برای عیب‌یابی‌ها و اعلام آنها قائل شوند.

متاسفانه هنوز هستند کسانی که بر سر هر موضوعی خیال زیر و  رو کردن جامعه را در سر می‌پرورانند و به توفانی شدن مطالبات و گسستن شیرازه امور اشتیاق نشان می‌دهند! اگر بپذیریم که با کوچک‌ترین تشنج‌ها این مردم هستند ‌که در ابعاد مختلف آسیب می‌بینند و موقعیت کشور تضعیف می‌شود و ایران‌ستیزان بالاترین استفاده را می‌برند و از همه بدتر امیال مداخله‌جویانه اسراییل و امریکا بیشتر می‌شود نام مستقبلان از تنش کاملا مشخص خواهد شد. 

مسلما هیچ مشکلی در کشور از طریق تعمیق و عملی شدن تضادها برطرف نمی‌شود، هر چند کسانی با نام آزادی و مردم‌گرایی و حتی صیانت از ارزش‌ها و عناوین پرطمطراق نارضایتی‌ها و دوگانگی‌ها را شعله‌ور کنند.

هیچ دولتی بی‌عیب نیست ولی فعلا حمایت همه‌جانبه از قوه مجریه به همراه انتقادهای مشفقانه و محترمانه حیاتی است. تضعیف دولت با قهر و درشتی و عهدشکنی و نادیدن خدماتش نه تنها سیاست‌ورزانه نیست که اخلاقی و  متعهدانه هم نیست. با حمایت هوشمندانه می‌توان نقاط ضعف دولت را کمتر کرد همان‌گونه که  سیاستمدار آینده‌نگر ما جناب آقای خاتمی چنین  می‌کند.
 

برچسب ها
روزنامه اعتماد اصلاح طلبان دولت چهاردهم مسعود پزشکیان دولت
