نوسان هوشیاری رضا امیرخانی؛ شرایط جراحی مهیا نیست

وضعیت رضا امیرخانی نویسنده کشورمان تحت کنترل و سطح هوشیاری بین چهار و پنج است و شرایط عمل او مهیا نیست.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۱۳
| |
408 بازدید
|
۲
نوسان هوشیاری رضا امیرخانی؛ شرایط جراحی مهیا نیست

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سوده امیرخانی خواهر رضا امیرخانی گفت: رئیس کمیته پیگیری بیمارستان، پیگیر احوال رضا امیرخانی است. اقدامات تخصصی در حال انجام است. لطفا دعا کنید هوشیاری او برگردد و اعلام کنید کسی با بیمارستان تماس نگیرد.

یکی از نزدیکان رضا امیرخانی اعلام کرد: وضعیت این نویسنده تحت کنترل است، سطح هوشیاری بین چهار و پنج در نوسان، ضربان قلب منظم است و رفلکس اندامی وجود دارد. اما تنفس با کمک ونتیلاتور انجام می‌شود. شرایط برای عمل جراحی کافی نیست.

به گفته او در امیرخانی شکستگی سر وجود دارد، اما ظاهرا آسیب جدی به مغز وارد نشده است. با بررسی پزشکی اسکن مغز در ساعات آینده این مساله قطعیت پیدا خواهد کرد.

رضا امیرخانی، نویسنده که بر اثر سانحه‌ای بعدازظهر یکشنبه ۹ آذر آسیب دیده؛ در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده و تحت مراقبت کامل تیم پزشکی حاذق قرار گرفته است.

به گفته خانواده وی بنا بر تشخیص پزشکان، امیرخانی از چند ناحیه دچار شکستگی و آسیب شده و در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر و درمان است.

یکی از پزشکان معالج امیرخانی گفت با توجه به آمادگی جسمانی بالای وی تا چند ساعت پس از حادثه امید آن می‌رود که در روز‌های آینده وضعیت وی پایدار و بهبودی حاصل شود.

خانواده این نویسنده عزیز کشورمان ضمن تشکر از ابراز مهر و محبت‌ها و دعا‌های هم‌وطنان، اعلام کردند که اخبار تکمیلی و سلامتی ایشان را اعلام خواهند کرد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
1
5
پاسخ
خداوند متعال شفا بدهد، انشاالله
فریپور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
0
پاسخ
یا الله ... یا شافی یا کافی یا معافی ....
