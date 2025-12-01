میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ آذر

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
به گزارش تابناک؛  قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت طلا

بروزرسانی: دوشنبه ۱۰ آذر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

120,541,000

طلای 18 عیار / 740

118,934,000

طلای ۲۴ عیار

160,720,000

طلای دست دوم

118,933,850

آبشده کمتر از کیلو

522,260,000

مثقال طلا

522,230,000

انس طلا

4,230.63

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,244,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,179,500,000

نیم سکه تک فروشی

640,900,000

ربع سکه تک فروشی

366,300,000

سکه گرمی تک فروشی

175,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,173,000,000

نیم سکه (قبل 86)

585,000,000

ربع سکه (قبل 86)

295,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

73,720,000

حباب سکه بهار آزادی

9,170,000

حباب نیم سکه

55,800,000

حباب ربع سکه

73,430,000

حباب سکه گرمی

31,230,000
