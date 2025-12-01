میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شرط هرتزوگ برای عفو نتانیاهو

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شرط رئیس این رژیم برای عفو نتانیاهو پرده برداشتند.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۸۰
| |
1386 بازدید

شرط هرتزوگ برای عفو نتانیاهو

احتمال می‌رود «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی در مقابل کناره‌گیری بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم از سیاست، او را عفو کند.

به گزارش تابناک به نقل از العالم، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل به نقل از افراد نزدیک به نتانیاهو اعلام کرد که احتمال نمی‌رود که نتانیاهو در مقابل عفو، فعالیت سیاسی را کنار بگذارد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در نامه‌ای به اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی خواستار عفو خود در اتهاماتش در روند دادگاه شد.

بنیامین نتانیاهو در درخواست عفو خود از هرتزوگ، نه به گناه خود اعتراف کرده و نه عذرخواهی کرده است، اما صدور این درخواست رسمی را می‌توان به صورت تلویحی پذیرش اتهامات مطرح شده در دادگاه از سوی وی به شمار آورد.

دفتر هرتزوگ در واکنش به این درخواست، آن را «استثنایی» خوانده است؛ زیرا درخواست بخشش و عفو معمولاً بعد از صدور حکم نهایی دادگاه و اعتراف به گناه و اشتباهات درخواست می‌شود.
نتانیاهو در بیش از دو پرونده به همراه خانواده اش متهم به دریافت رشوه، سو استفاده از قدرت و رانت خواری است.

هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صفحه اجتماعی خود نوشت که وقت آن است که بنیامین نتانیاهو مشمول عفو قرار گیرد. رئیس جمهور آمریکا پرونده‌های قضائی علیه نتانیاهو را ناعادلانه و سیاسی دانسته بود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسحاق هرتزوگ نتانیاهو رژیم صهیونیستی اسرائیل خبر فوری
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نقشه محرمانه نتانیاهو برای الحاق کرانه باختری لو رفت
نتانیاهو رئیس جدید شاباک را معرفی کرد
کابینه امنیتی اسرائیل در تل آویو تشکیل جلسه می‌دهد
نتانیاهو در نظرسنجی جدید شکست خورد
توحش جدید اسرائیل در غزه
نتایج جالب نظرسنجی درباره نتانیاهو در اراضی اشغالی
افشاگری نتانیاهو، موساد را غافلگیر کرد
نتانیاهو رسماً مامور تشکیل دولت شد
دیدار وزیر خارجه آمریکا با نتانیاهو در قدس اشغالی
نتانیاهو 140 میلیارد دلار خرج جنگ کرد
لفاظی جدید رئیس رژیم صهیونیستی علیه ایران
یخ روابط آمریکا و اسرائیل آب می‌شود؟
جشن شکست نتانیاهو
بازگشت سفیر ترکیه به اسرائیل پس از ۴ سال
خواننده زنِ فلسطینی، اکسپوی دبی را تحریم کرد
نگرانی هرتزوگ: «اسرائیل» تکه تکه خواهد شد
هرتزوگ: بایدن دوست واقعی تل آویو است
ذوق‌زدگی لاپید از بیانیه ضد ایرانی اروپا
هرتزوگ: با خطرناک‌ترین بحران داخلی مواجهیم
ادعای نتانیاهو در خصوص تهدید شدن به قتل
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۴ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۶ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۲ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۷۷ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005dRo
tabnak.ir/005dRo