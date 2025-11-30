پرواز در سایت «پاراگلایدر» دماوند ممنوع بوده است

مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان دماوند ضمن واکنش نسبت به سقوط «رضا امیرخانی» گفت: پرواز در سایت «پاراگلایدر» دماوند از دو سال پیش ممنوع بوده است.

به گزارش مهدی سنقری، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سقوط «پاراگلایدر» رضا امیرخانی از ممنوعیت پرواز در سایت پرواز این شهرستان خبر داد و با اشاره به تاریخچه این محدودیت اعلام کرد: ممنوعیت پرواز در سایت مجاور امامزاده هاشم دماوند پس از حادثه سقوط یک چترباز در منطقه «یهر» آغاز شده است.

به گفته سنقری، این محدودیت که بیش از دو سال است اجرایی شده، نه تنها در سایت اصلی پرواز، بلکه در سایت‌های اطراف ممنوع شده است.

وی با تأکید بر جدیت این ممنوعیت افزود: اطلاع رسانی به مردم از طریق نصب تابلوهای هشداردهنده انجام شده است و همچنین برخوردهای انتظامی توسط کلانتری منطقه نیز انجام شده است.