برخی مدارس اراک، ساوه و شازند تعطیل شد

مدارس ابتدایی اراک، ساوه، شازند، مهاجران و چند روستای تابعه فردا ( دوشنبه) با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی تعطیل و در بستر شاد برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۴۳
| |
62 بازدید
برخی مدارس اراک، ساوه و شازند تعطیل شد

در اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی که یکشنبه شب به دست ایرنا رسید، آمده است: حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان (دبیرخانه) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که بر اساس آن، کلیه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک تعطیل ‌کلیه کلاسهای دوره‌های آموزشی ابتدایی در شهرهای اراک، ساوه، شازندو مهاجران و روستاهای کزاز، قدمگاه، اکبر آباد، غینر، راشان ،باغ برآفتاب، البرج، حسن آباد، دهپول ، علی آباد، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد ، گاوخانه، جمال آباد، مرزیجران، خانه میران و نظم آباد فردا (دوشنبه) در بستر شاد برگزار می‌شود.

موافقت با دور کاری یا مرخصی مادران دارای کودکان زیر ۲ سال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای، پایش وبرخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرک‌های صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست، نظارت وجلوگیری از فعالیت‌ کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد توسط شهرداری های اراک وساوه وشازند و سایر شهرها و تشدیدبرخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص، از دیگر تاکیدات این اطلاعیه است.

اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوا استان مرکزی، از عموم شهروندان به ویژه‌ گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا درخواست کرده است.

تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و کنترل آلودگی در کوره‌های آجر پزی و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند از دیگر موارد است.

لازم به ذکر است کارگروه با وقوع شرایط اضطرار روزانه ساعت ۱۷ تشکیل جلسه داده و تصمیمات کارگروه بر اساس تحلیل داده ها و نظریه کارشناسی کلیه اعضای اتخاذ می گردد.

همچنین یکی از ملاکهای تصمیم گیری میانگین شاخص ایستگاه‌های بالاتر بوده و بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم گیری برای کل شهر نمی باشد.

استان مرکزی آلودگی هوا اراک شازند ساوه مدارس تعطیلی مدارس ابتدایی مهدهای کودک
