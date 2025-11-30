واکنش ستاد کل نیروهای مسلح به اقدام استرالیا علیه سپاه

به گزارش تانناک، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در بیانیهای اقدام ضدایرانی دولت استرالیا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اقدام ضدایرانی دولت استرالیا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم میکند.
این بیانیه میافزاید: تصمیم نابخردانه دولت وابسته استرالیا که در راستای اهداف شیطانی نظام سلطه، به رهبری آمریکای تروریستپرور و در خدمت تداوم ظلم و جنایتهای رژیم تروریستی صهیونیستی تعریف میشود، جز ادعاهای بیاساس و مغرضانه تحت فشارآمریکا و رژیم صهیونیستی مفهوم دیگری ندارد.
در این بیانیه آمده است: اقدام نشاندهنده عدم درک صحیح از واقعیتهای بینالمللی و جهانی است. این گونه اقدامات عزم ملت قهرمان ایران را برای اقتدار و ارتقای قدرت دفاعی خود تقویت خواهد کرد و نتیجهای جز حمایت بیشتر مردم عزیز کشور و ملتهای آزاده جهان از نیروهای مسلح مدافع وطن، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقتدر و ضدتروریسم، به همراه نخواهد داشت.