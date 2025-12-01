کارشناس مسائل بین الملل معتقد است: افزایش شایعات امنیتی و خبرسازی‌های گسترده درباره ایران، نشانه‌ای از تلاش مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای القای وضعیت ناپایدار در منطقه تلقی می‌شود.

به گزارش سرویس بین‌الملل تابناک؛ در هفته گذشته انتشار گزارش‌هایی درباره پرواز جنگنده‌های منتسب به رژیم صهیونیستی بر فراز عراق و در نزدیکی مرزهای ایران، موجی از واکنش‌های رسانه‌ای و امنیتی را برانگیخت؛ گزارش‌هایی که هیچ‌یک توسط منابع رسمی عراق یا ایران تأیید نشد. تنها یک روز پس از این خبرها، ادعای دیگری درباره «موشک‌باران اقلیم کردستان توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران» عصر جمعه در برخی رسانه‌ها منتشر شد، اما این خبر به فاصله کوتاه از سوی وزارت دفاع عراق و نهادهای رسمی ایران تکذیب شد. مجموعه این تحولات، فضای اطلاع‌رسانی منطقه را در روزهای اخیر تحت تأثیر شایعات و اخبار تأییدنشده قرار داده است.

بر این اساس، خبرنگار سرویس بین‌الملل «تابناک»؛ گفت‌وگویی را با «سیدرضا صدرالحسینی»، تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل، انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

* در روزهای اخیر اخباری مبنی بر پرواز جنگنده های اسرائیلی با همراهی هواپیماهای جاسوسی آمریکا بر آسمان عراق و نزدیک مرز ایران مخابره شد. دلیل این موضوع چیست؟

مسائل مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که بعد از شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه از ملت ایران، میزان عملیات روانی و رسانه‌ای این رژیم با کمک رسانه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای علیه ملت ایران افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

در واقع، پس از درخواست آتش‌بس از جانب شروع‌کنندگان جنگ یعنی رژیم صهیونیستی، به دلیل ورود ضربات سنگین از جانب جمهوری اسلامی و پذیرش این آتش‌بس، رژیم اسرائیل به این نتیجه رسید که از جهت نظامی نمی‌تواند با جمهوری اسلامی مقابله نماید و هیچ یک از طرح‌هایی که ۲۰ سال بر روی جزئیات آن کار شده بود، نه در حوزه اجتماعی، نه در حوزه اقتصادی و نه در حوزه مردمی، به نتیجه نرسید.

بر این اساس، به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی با کمک مستشاران نظامی و عملیات روانی آمریکا تلاش دارند تا سایه جنگ را بر سر ملت ایران قرار داده و شرایط ناپایداری را برای حرکت‌های اقتصادی، اجتماعی و علمی کشور ایجاد کنند.

یکی از روش‌های شناختی عملیات روانی، انتشار شایعات توسط رسانه‌های متعدد در سطح وسیع است. رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها در یک تلاش مشترک سعی کردند که از یکی از کشورهای نزدیک به خاک جمهوری اسلامی یعنی عراق، فضایی را ایجاد کنند که شرایط موردنظر خودشان یعنی تداوم وجود سایه جنگ بر سر ملت ایران برقرار بماند.

براین اساس کاملاً روشن و مشخص است که فضای هوایی عراق در اختیار آمریکایی‌هاست و هیچ نظارت عالیه و کنترل عملیاتی بر این فضا توسط نیروهای مسلح عراق وجود ندارد. بنابراین تولید شایعه از همین نوع، یعنی وجود هواپیماهای بیگانه در این منطقه، می‌تواند به‌راحتی در رسانه‌های نظام سلطه تولید و پراکنده شود.

اما بعد از تولید و انتشار این شایعه، هم وزارت دفاع عراق و هم وزارت دفاع جمهوری اسلامی با توجه به توانمندی‌های رصد هوایی اعلام کردند که این مورد وجود خارجی نداشته و هیچ یک از هواپیماهای رژیم صهیونیستی به فضای عراق ورود نداشته‌اند و مجموعه‌های مرتبط در هر دو کشور این موضوع را به‌طور کامل رد کردند.

پس از اینکه این مسئله به بن‌بست خورد و نتوانست آن‌ها را به هدف برساند، بلافاصله شایعه دیگری دقیقاً یک شب پس از سخنرانی رهبر انقلاب که باعث ایجاد آرامش عمومی در کشور و تلاش برای بازگرداندن مردم به زندگی معمولی در آن مشهود بود، مطرح شد؛ مسئله موشک‌باران زمین‌به‌زمین جمهوری اسلامی به استان‌های کردنشین عراق. این شایعه هم بعد از مدت کوتاهی توسط دو کشو خنثی شد و اعلام کردند که هیچ موشکی از جانب جمهوری اسلامی به خاک عراق در استان‌های کردنشین اصابت نکرده است.

* تصاویری از دیدار فرماندهان چتربازان آمریکایی با پیشمرگان کرد در عراق در روزهای اخیر منتشر شده است. برخی منابع اعلام کردند احتمال حمله پیش‌دستانه ایران به مواضع این نیروها وجود دارد. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

انتشار این عکس هم در راستای همان تقویت شایعات بود و با توجه به اینکه عراق از یک مرحله بسیار حساس و مهم انتخاباتی خود توانست با مشارکت ۵۷ درصدی عبور بکند، به نظر می‌رسد که دشمنان مشترک دو کشور به دنبال ایجاد التهاب در تعیین نخست‌وزیر، در تشکیل پارلمان و تعیین نخست‌وزیر و مقامات ارشد این کشور، و از جمله با دامن زدن به شایعه دخالت نظامی جمهوری اسلامی در یک عملیات پیش‌دستانه در خاک عراق باشند.

باید این نکته را توجه داشته باشیم که در طول دو سال گذشته، با توجه به توافقات امنیتی بین دو کشور، شرایط امنیتی در مرزهای مشترک و همچنین در خاک عراق شرایط مناسبی است و وضعیت کنونی به گونه‌ای نیست که ضرورت انجام یک اقدام پیش‌دستانه وجود داشته باشد.

