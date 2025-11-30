وقوع سانحه دلخراش برای رضا امیرخانی

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رضا امیرخانی، نویسنده کتابهایی چون «من او»، «قیدار» و «نیمدانگ پیونگ دانگ» که چتربازی و پاراگلایدرسواری را به صورت حرفهای دنبال میکرد، عصر امروز یکشنبه در منطقه مشاء دماوند دچار سانحه شد و اکنون در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان سوم شعبان گیلاوند بستری است.
گفته میشود یکی از پزشکان تهران با دیدن تصویر سیتی اسکن او خانواده را به بازگشت سلامتی این نویسنده، امیدوار کرده است.
همچنین خانواده او در تلاشاند تا وی را به یکی از بیمارستانهای مجهز تهران منتقل کنند.
تلفن همراه رضا امیرخانی در دسترس نیست و از ساعت ۱۱ و ۳ دقیقه آنلاین نشده است. او در همین دقایق، کانال خود را نیز بهروز کرده است.
تابناک برای این نویسنده خوب کشورمان، آرزوی سلامتی دارد.