مدارس قم در روز دوشنبه تعطیل شد

طبق تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا روز دوشنبه ۱۰ آذرماه، مدارس استان قم، تعطیل شد اما دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند.
مدارس قم در روز دوشنبه تعطیل شد

به گزارش تابناک به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم، با توجه به آلودگی هوا و پیش بینی کارشناسان برای فردا، جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان قم، یکشنبه شب ۹ آذر ۱۴۰۴ در محل سالن جلسات اداره کل محیط زیست استان قم به ریاست ذبیح‌الله عبداللهی مدیرکل مدیریت بحران استان قم برگزار، و نتیجه آن اعلام تعطیلی کلیه مدارس استان قم در همه مقاطع تحصیلی در روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ بود.

البته دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند.

هم‌استانی‌های محترم به ویژه گروه‌های حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز دوشنبه، توصیه های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.

قم آلودگی هوا مدارس تعطیلی آموزش غیر حضوری
