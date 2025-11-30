استان البرز دوشنبه هم تعطیل شد

به گزارش تابناک، علی صفری، اظهار کرد: در پی گزارش اداره کل هواشناسی و تاییدیه دانشگاه علوم پزشکی استان بهدلیل تشدید آلودگی هوا و افزایش غلظت آلایندهها، تمامی مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات آموزش آزاد و فضاهای ورزشی روباز استان البرز در روز دوشنبه ۱۰ آذرماه تعطیل و آموزش آنها بهصورت غیرحضوری خواهد بود.
وی افزود: همچنین ادارات استان با رعایت ضوابط و مقررات، موظف به حضور با ۲۵ درصد از کارمندان بوده و بقیه موظف به استفاده از دورکاری میباشند.
رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا، با بیان اینکه سطح آلایندهها طی ساعات اخیر مجدداً روند افزایشی و شرایط بسیار خطرناک پیدا کرده است، گفت: بر اساس مصوبات کارگروه و با هدف حفظ سلامت شهروندان، تمامی مقاطع تحصیلی، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، آموزشگاههای آزاد از جمله زبان و مهارتآموزی، و همچنین فضاهای ورزشی روباز در روز یکشنبه تعطیل هستند و فعالیت آنها ممنوع است.
وی افزود: ادارات و دستگاههای اجرایی استان نیز با رعایت ضوابط و مقررات از ظرفیت دورکاری کارکنان استفاده میکنند. تنها دستگاههای امدادی، انتظامی، خدماتی، شهرداریها و بخشهایی که ارائه خدمات ضروری دارند مستثنی هستند.
صفری با اشاره به نقش کاهش تردد در کنترل آلودگی هوا گفت: طرح زوج و فرد از درب منازل از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ اجرا میشود و پلیس راهور طبق ضوابط و مقررات نسبت به اعمال جریمه اقدام خواهد کرد، اصناف نیز تنها تا ساعت ۲۱ مجاز به فعالیت هستند و اتحادیهها و ناظرین مکلفند بر روند اجرای این مصوبه نظارت کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز گفت: تمام معادن استان در روز یکشنبه تعطیل هستند و هرگونه برداشت یا انتقال مواد معدنی ممنوع است.
وی تأکید کرد: دستگاههای نظارتی از جمله محیطزیست در صورت مشاهده تخلف، با استناد به ضوابط و مقررات نسبت به پلمب واحد متخلف و معرفی آن به مراجع قضائی اقدام خواهند کرد.
صفری با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای امدادی گفت: اورژانس، هلالاحمر و دستگاههای خدماتی در تمام شبکه معابر استان در آمادهباش ۱۰۰ درصد هستند تا در صورت نیاز خدمات لازم را ارائه کنند. بانکها در روز یکشنبه با تعداد محدودِ شعب کشیک فعال خواهند بود.
صفری با تأکید بر ضرورت رعایت توصیههای بهداشتی اظهار کرد: گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار باید از حضور غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند و تمام شهروندان در صورت ضرورت خروج از منزل، از ماسک استاندارد استفاده کنند.
رئیس کارگروه اضطرار افزود: شهرستان طالقان و بخش آسارا به دلیل پایین بودن میزان آلایندهها مشمول این محدودیتها نیستند؛ با این حال لازم است شهروندان توصیههای بهداشتی را رعایت کنند. همچنین رسیدگی به پروندهها در واحدهای قضائی استان البرز، مطابق اوقات تعیین شده انجام خواهد شد.
صفری خاطرنشان کرد: مصوبات فعلی مربوط به روز یکشنبه است و برای روزهای آینده بر اساس ضوابط و مقررات و با توجه به شرایط جوی و میزان آلودگی، تصمیمگیری خواهد شد که بلافاصله اطلاعرسانی میشود.