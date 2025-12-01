میلی صفحه خبر لوگو بالا
چه غذاهایی ما را از شر افسردگی نجات می‌دهند؟

غذا بر حالات روحی تاثیر می‌گذارد. برای ۱۵ سال اخیر، جاکا و همکارانش تحقیقات بسیار زیادی را در زمینه روانکاوی تغذیه انجام داده‌اند.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ غذا بر حالات روحی تاثیر می‌گذارد. برای ۱۵ سال اخیر، جاکا و همکارانش تحقیقات بسیار زیادی را در زمینه روانکاوی تغذیه انجام داده‌اند. آنها مطالعه کردند تا ببیند چگونه غذا‌های مختلف بر روی حالات مردم و سلامت ذهنی آن‌ها تاثیر می‌گذارد. آن‌ها متوجه شدند برخی غذا‌ها ما را از شر افسردگی نجات می‌دهند، اما از طرف دیگر غذا‌های شیرین و فرآوری شده باعث پایین آمدن روحیه و ناراحتی روانی می‌شوند.
 
تحقیقات نشان داده‌اند بسیاری از مردم تا ساعت‌ها بعد از خوردن غذا‌های پر از کربوهیدرات و شکر احساس ناراحتی، اضطراب و تنبلی می‌کنند.
 
دکتر کارا مارگولیس متخصص گوارش کودکان در دانشگاه نیویورک می‌گوید: «به عنوان مثال در روز‌های آخر هفته من معمولا صبح‌ها به رستوران می‌روم و یک وافل می‌خورم و بلافاصله هنوز به ساعت ۱۰ رسیده احساس بدی خواهم داشت.»
 
«وقتی از جنبه بلندمدت به این مساله نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بعد از گذشت ماه‌ها و سال‌ها، مصرف بالا و همیشگی چنین غذا‌هایی بر روی سلامت ذهنی تاثیر می‌گذارد. تعداد زیادی از تحقیقات همه گیر شناسی در میان کشور‌ها و فرهنگ‌های مختلف نشان داده است که ر ژیم غذایی که مملو از فرآورد‌های فرآوری شده و کربوهیدارت باشد خطر ابتلای فرد به افسردگی را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.»
 
در عین حال مطالعات دیگر نشان می‌دهند که وقتی افراد مواد فرآوری شده را از رژیم غذایی خود حذف می‌کنند باعث کاهش امکان ابتلا به افسردگی می‌شود.
 
حالا چاره چیست و چه غذا‌هایی را بهتر است مصرف کنیم؟
۱ - غذای خانگی بخورید
دو روش اساسی وجود دارد که شما بتوانید با استفاده از رژیم غذایی خودتان بر روی حالت روحی خودتات تاثیر بگذارید. اولین قدم این است که غذا‌های فرآوری کمتر استفاده کنید یعنی غذا‌هایی از نگه دارنده، شیرین کننده‌های مصنوعی و کربوهیدارت‌های پالایش شده و آرد سفید، طعم دهنده‌های طبیعی و مصنوعی و امولسیفایر‌های مانند لسیتین، صمغ زانتان و صمغ گوآر می‌شود.
 
۲ - کاهش مصرف آرد سفید
دومین گام برای افزایش روحیه این است که مصرف غلات سبوس دار را افزایش دهید. به جای آن که برای صبحانه کروسان و غلات شیرین بخورید بهتر آن است که یک کاسه جوی دوسر و یا شله با برنج قهوه‌ای بخورید. از ذرت و جو در سالاد خود استفاده کنید. نان و پاستای سبوس دار بخورید. وقتی کیک درست می‌کنید از آرد سبوس دار به جای آرد سفید استفاده کنید.
 
۳- مصرف لوبیا و عدس را افزایش دهید و میان وعده کمتر بخورید
گام دیگر این است که از مواد فیبردار مثل لوبیا و عدس استفاده کنید. این گونه غذا‌ها باعث ارتقای میکروبیوم‌های شما می‌شود. نکته مهم در مورد لوبیا و عدس این است که آن‌ها این مزیت را نسبت به بسیاری از سبزیجات دارند که نیاز به خوردن مقدار زیادی لوبیا ندارید تا فیبر مورد نیاز بدن خود را تامین کنید. به عنوان مثال یک چهارم فنجان لوبیای پخته شده شامل ۵ تا ۷ گرم فیبر است. لوبیا و عدس خشک شده هم می‌توانند سطح فیبر بدن شما را افزایش دهند.
 
۴ - رژیم غذایی خود را به آرامی و به تدریج به سمت سالم‌تر شدن سوق دهید
این را در نظر داشته باشید که شاید بدن شما به مقدار زیاد لوبیا و عدس عادت نداشته باشید. بهتر این است آن‌ها را برای ساعت قبل از پختن در آب بخوانید. 
 
شما می‌توانید مقدار قابل توجهی فیبر قابل تخمیر را در دانه‌های چیا، توت ها، سیب، گلابی، آووکادو و موز‌های نرسیده بیابید.
