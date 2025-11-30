میلی صفحه خبر لوگو بالا
نمایش بی‌احترامی محض به مخاطبان به جای تئاتر «حمله به تایتان»

لغو ناگهانی نمایش «حمله به تایتان» در پردیس تئاتر شهرزاد خریداران بلیط‌ها را از که از شهرهای مختلف بودند در تهران سرگردان کرد. 
کد خبر: ۱۳۴۳۲۰۶
| |
47 بازدید

نمایش بی‌احترامی محض به مخاطبان به جای تئاتر «حمله به تایتان»

به گزارش تابناک، نمایش «حمله به تایتان» که قرار بود امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۸در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد اجرا شود، تنها سه ساعت قبل از شروع به دلیل آلودگی هوا لغو و به تاریخ دیگری منتقل شد. 

در حالی که شاخص کیفیت هوای تهران از صبح امروز در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و سپس «ناسالم برای همه گروه‌ها» قرار داشت و هشدارهای هواشناسی از روز قبل صادر شده بود، برگزارکننده (پردیس تئاتر و مجموعه شهرزاد) تا حدود ساعت ۱۴ و ۳۰دقیقه اطلاع‌رسانی  نکرد. 

تعداد زیادی از خریداران بلیت‌های ۷۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون تومانی – با توجه به تاکیدات مجموعه برگزارکننده بر حضور نیم ساعت قبل از برنامه – از شهرهای قم، کرج، قزوین و سایر شهرستان‌ها با تحمل هزینه‌های سفر راهی تهران شده بودند، اما با درهای بسته تالار مواجه شدند. 

نکته جالب اینکه در بلیط‌ها عنوان شده بود حتی ۳۰ ثانیه بعد از شروع مراسم اجازه ورود به تاخیر کنندگان داده نخواهد شد. چنین مجموعه‌ای با این ادعا حالا در برابر مخاطبان خود دست به چنین اقدام ابتکاری ناگواری زده است.

خریداران در بهترین حالت سه ساعت قبل از شروع اجرا، پیامک زیر را دریافت کردند: 

«مخاطب گرامی، اجرای «حمله به تایتان» به‌دلیل آلودگی هوا، از تاریخ ۹ آذر به تاریخ ۱۱ آذر ساعت ۱۸ منتقل شده است.  

لطفاً بلیت جدید خود را یک روز قبل از اجرا از بخش «بلیت‌های من» در وب‌سایت ... دریافت کرده و نیم ساعت قبل از شروع اجرا در سالن حضور داشته باشید.  

در صورت تمایل به بازگشت وجه، تا پایان ۱۱ آذر لطفاً با پشتیبانی تماس بگیرید.  
۰۲۱۶۱۹۳۰۰۲۰  
با احترام  
فیدیبو  
لغو۱۱»

هنوز معلوم نیست که در ۱۱ آذر شرایط آب و هوایی چگونه خواهد بود و آیا یک بار دیگر خاطبان باید پروسه‌ای بی ثمر را تکرار کنند یا نه؟

پیامک ارسالی به مخاطبان فاقد هرگونه عذرخواهی بود و بسیاری از تماشاگران آن را «بی‌توجهی کامل به مخاطب» توصیف کردند. 

تا لحظه تنظیم گزارش، هیچ بیانیه یا عذرخواهی رسمی از سوی پردیس تئاتر شهرزاد یا شرکت فیدیبو منتشر نشده است.

تئاتر حمله به تایتان آلودگی هوا لغو نمایش وزارت ارشاد بلیت پول بلیت
گزارش خطا
