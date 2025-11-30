مدارس ابتدایی گیلان تا پایان هفته مجازی شد

به گزارش تابناک، هادی حقشناس استاندار گیلان عصر امروز در گفتوگو با سیمای مرکز استان با اشاره به افزایش محسوس موارد ابتلا به آنفلوآنزا در گیلان و لزوم جلوگیری از شیوع آن، اظهار کرد: به منظور صیانت از سلامت فرزندان خردسال، دانشآموزان و خانوادهها و جلوگیری از گسترش بیماری، تصمیم بر این شد که فعالیتهای مهدهای کودک و پیش دبستانیها تعطیل و کلاسهای دوره ابتدایی استان تا پایان هفته جاری بهصورت غیرحضوری برگزار شود.
وی با بیان اینکه سلامت خانوادهها بویژه مادران باردار و کودکان به دلیل عدم ابتلا به این بیماری مورد تاکید است، افزود: طبق مصوبه ستاد مربوطه، مادران شاغل یاد شده؛ دارای فرزند تا پایان دوره ابتدایی نیز در این بازه زمانی بهصورت دورکار خواهند بود.
به گفته استاندار گیلان، دستگاههای اجرایی موظفاند شرایط لازم برای دورکاری این گروه از کارکنان را فراهم کنند و همزمان ترتیبی اتخاذ شود تا خدماترسانی به مردم بدون هرگونه وقفه ادامه پیدا کند.
حقشناس با اشاره به ضرورت رعایت توصیههای بهداشتی تصریح کرد: خانوادهها با توجه به شیوع آنفلوآنزا لازم است نسبت به مراقبت از کودکان و رعایت نکات پیشگیرانه توجه بیشتری داشته باشند.
لازم به توضیح است هم استانیهای عزیز جهت کسب اطلاع بیشتر، هرگونه توضیح و اطلاع از چگونگی این اطلاعیه میتوانند با شماره ۱۱۱ تماس حاصل فرمایند.