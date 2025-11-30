میلی صفحه خبر لوگو بالا
دورکاری ادارات شهرستان‌های تهران در روزهای پنجشنبه

معاون استاندار تهران، از موافقت معتمدیان، با اجرای طرح دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستانهای استان در روزهای پنج‌شنبه خبر داد و گفت: این تصمیم تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا است.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۹۱
| |
589 بازدید
دورکاری ادارات شهرستان‌های تهران در روزهای پنجشنبه

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مشیرالحق عابدی، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از موافقت محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با اجرای طرح دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌های استان در روز‌های پنج‌شنبه خبر داد.

عابدی با اشاره به سیاست‌های عمومی دولت در زمینه انسجام اداری و مدیریت مصرف انرژی، اعلام کرد: بر اساس تصمیم مدیریت استان، فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ادارات شهرستان‌های استان تهران به‌جز واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های بهداشتی، درمانی، امدادی و خدماتی و نیز شعب منتخب بانک‌ها، اجرایی خواهد شد و این تصمیم تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران تصریح کرد: این تصمیم برابر مصوبه ششمین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران در تاریخ هشتم آذرماه ۱۴۰۴ و با موافقت استاندار تهران اتخاذ و هدف از اجرای آن، کاهش ترافیک اداری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کمک به بهبود شرایط آلودگی هوای استان است.

