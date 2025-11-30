به گزارش تابناک؛ در پی آلودگی هوا و شیوع بیماری آنفولانزا، فردا دوشنبه ۱۰ آذر مدارس و دانشگاه‌های برخی استان‌ها تعطیل به به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

تهران

حسن عباس نژاد بعد از ظهرشنبه از تشکیل ششمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در استانداری تهران خبر داد و با اشاره به مصوبات این کارگروه از تداوم آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران به استثنای پنج شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس برای ۹ و ۱۰ آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان تهران دو سوم دورکار و با یک سوم ظرفیت فعال باشند.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران با اشاره به داده‌ها و جمع بندی‌های صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقررشد؛ مهدکودک‌ها و پیش دبستانی‌ها تعطیل و آموزش مدارس در کلیه مقاطع در شهر و استان تهران به استثنای پنج شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ آذرماه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود.

همدان

تمامی مدارس و دانشگاه‌های همدان تا اخر هفته به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری همدان، و بنابر مصوبه کارگروه مدیریت بحران استان، با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی همدان مبنی بر افزایش موارد ابتلا و گسترش شیوع آنفلوانزا در روزهای اخیر، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها در سطح استان تا آخر هفته به صورت غیرحضوری و از طریق آموزش مجازی دایر خواهد بود.

سمنان

فرج‌الله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان اعلام کرد بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای شهرستان سمنان و با تأیید استاندار سمنان، مدارس شهرستان سمنان در همه مقاطع روز دوشنبه ۱۰ آذر، غیرحضوری خواهد بود.

گیلان

استاندار گیلان با اشاره به افزایش قابل توجه موارد ابتلا به آنفلوآنزا در استان و ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از شیوع آن، از تعطیلی فعالیت مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها و غیرحضوری شدن کلاس‌های دوره ابتدایی تا پایان هفته جاری خبر داد.