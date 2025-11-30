میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
طنز تلخ از حال و روز بازار ارز

غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟

برخی می‌گویند اگر بانک مرکزی واقعاً تعطیل شود و ساختمان میرداماد را اجاره بدهند، شاید وضع از این که هست بدتر نشود! یا اگر فرزین اصلاً به بانک مرکزی نیاید، شاید قیمت‌ها کمتر تکان بخورد!
کد خبر: ۱۳۴۳۱۷۸
| |
4467 بازدید

غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟

آشفتگی بازار ارز و سکه، و تورمی که روز به روز بیشتر می‌شود، امروز دیگر نه تحلیل می‌خواهد و نه تفسیر؛ تنها کافی است نگاهی به خروجی «تلاش‌های شبانه‌روزی» فرزین، کلیددار ساختمان شیشه‌ای میرداماد بیندازیم؛ جایی که روی کاغذ باید مرکز ثقل مدیریت بازار ارز و نگهبان ثبات پول ملی باشد، اما در کف بازار خبری از مدیریت فرزین نیست، فقط گردباد قیمت‌هاست که می‌چرخد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ فرزین در دولت قبل از بانک ملی به سمت بانک مرکزی رفت و دلار ۴۰ هزار تومانی را تحویل گرفت؛ امروز، اما باید به نمودار‌ها نگاه کند و شاهد رشد بیش از ۱۹۰ درصدی بهای دلار در دوران ریاستش باشد. این طرف ماجرا دلار است که هر روز بالاتر می‌پرد، آن طرفش ریالی است که مثل یخ زیر آفتاب آب می‌شود و قدرت خرید مردم کوچه و بازار را هم با خودش می‌برد.

اما احتمالا نسخه فرزین و تیمش برای این تب شدید ارزی چیست؟ درست حدس زدید؛ نخست انکار نرخ‌های بازار آزاد، بعد هم همان نسخه همیشگی: مداخله، تزریق، امید به کاهش مقطعی قیمت‌ها. نسخه‌ای که طی این یکی دو سال تکرار می‌شود و هر بار نتیجه‌اش یکسان است: چند روز آرامش مصنوعی، بعد جهش دوباره قیمت دلار. تفاوت این نسخه فقط در قیمت‌های مختلف دلار در زمان متفاوت است؛ نتیجه، اما همیشه یکسان!

ریالی ضعیف‌تر با دست فرمان فرزین

این همه تعلل در حالی است که قانون جدید بانک مرکزی دو سال است ابلاغ شده؛ قانونی با اختیارات گسترده و بی‌سابقه برای مدیریت بازار ارز و مهار تورم. اما خروجی این اختیار بی‌سابقه چه بود؟ ریالی ضعیف‌تر و تورمی که صعودی است. روندی که کاملا نشان می‌دهد اختیارات گسترده در قانون جدید بانک مرکزی، به درستی اجرایی نمی‌شود که اگر میشد اوضاع امروز این نبود.

تیمی بدون تخصص در بانک مرکزی

در این میان، تیم ارزی بانک مرکزی هم روایت خاص خود را دارد؛ معاون ارزی که تحصیلاتش غیرمرتبط با تخصص ارزی و در مدیریت صنعتی و پایان‌نامه‌اش درباره سیستم اطلاعاتی ایران‌خودرو است. حالا همین ترکیب، موتور هدایت بازار ارز کشور را در دست دارد؛ بازاری که جهشش، قدرت خرید میلیون‌ها نفر را نابود می‌کند.

غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی اثرگذارتر از حضورشان/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟

ساختمان بانک مرکزی را تعطیل کنید!

سؤال مردم، اما ساده است: بانک مرکزی دقیقاً دارد چه کار می‌کند؟ اگر قرار بود راه‌اندازی مرکز مبادله، تالار اول و دوم، بازار توافقی و چندین «پلتفرم ارزی» مشکل را حل کند، امروز دلار نباید به ۱۱۷ هزار تومان نزدیک شده باشد؛ عددی که گفتنش راحت است، اما معنایش در زندگی مردم یعنی حذف تدریجی بسیاری از کالا‌های ضروری از سفره.

این بانک مرکزی است که طبق قانون باید «نگهبان تورم و ارز» باشد، اما امروز در سکوت به سر می‌برد؛ برخی می‌گویند اگر بانک مرکزی واقعاً تعطیل شود و ساختمان میرداماد را اجاره بدهند، شاید وضع از این که هست بدتر نشود! یا اگر فرزین اصلاً به بانک مرکزی نیاید، شاید قیمت‌ها کمتر تکان بخورد!

این در حالی است که فرزین زمانی از «کانال بن‌بست» و نرخ‌سازی عجیب‌وغریب آن انتقاد می‌کرد؛ اما جالب اینجاست که با بسته شدن «بن بست» هم آب از آب تکان نخورد؛ نه قیمت‌ها آرام گرفت، نه بازار آزاد قانع شد، نه سیاست‌گذار توانست کنترلی نشان دهد. در واقع، مشکل نه «کانال بن‌بست» بود و نه حذف آن؛ مشکل همان جایی ایستاده که تصمیم‌گیری‌ها از ابتدا شکل می‌گیرد: الگوی غلط اداره بازار ارز.

در نهایت این سوال میلیون‌ها ایرانی است؛ بانک مرکزی چه زمانی قرار است از این وضعیت منفعل خارج شود و از اختیارات ویژه اش در قانون برای مدیریت بازار ارز و تورم استفاده کند؟ آیا قرار است دلار به نرخ‌های نجومی‌تر برسد تا شاید فرزین فکری به حال مدیریت بازار کند؟!

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت دلار محمدرضا فرزین بانک مرکزی جهش دلار بازار ارز
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
همه اختیار‌ها را به رئیس کل بانک مرکزی دادیم؛ اما هنوز در سیاست‌ ارزی دچار مشکل هستیم/ جلسه سومی وجود ندارد؛ تا یکشنبه برای دریافت برنامه ارزی منتظر می‌مانیم
فرزین شعار سال را فراموش کرد/ بانک مرکزی در مسیر حباب‌فروشی با دلار آزاد؟
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
جهش ۶۰ درصدی قیمت دلار در دوران ریاست فرزین با بی سابقه‌ترین اختیارات
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۴ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dQA
tabnak.ir/005dQA