فیدان: ترکیه در کنار ایران بوده و خواهد بود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در تهران با بیان اینکه تاکنون ۴ بار در سمت وزیر خارجه ترکیه به ایران آمدهام و با تشکر از میزبانی تهران گفت: در این دیدار گفتوگوهای خوبی بین من و آقای عراقچی و هیئتهای دو کشور صورت گرفت، این گفتوگوها پربار بود و در زمینههای مختلف که دو کشور در چارچوب روابط دوجانبه با یکدیگر همکاری دارند رایزنی و گفتوگو کردیم.
این دیپلمات عالی رتبه ترکیهای با بیان اینکه ما آماده هستیم که دروازههای مرزی خود را با تهران گسترش دهیم، ادامه داد: در ارتباط با موضوع مرزها و حمل و نقل نیز و مسائلی که در این ارتباط بین دو کشور وجود دارد، رایزنی کردیم.
وزیر خارجه ترکیه همچنین با اشاره به آغاز به کار کنسولگری ایران در شهر وان در آینده نزدیک گفت: اگر آقای عراقچی برای افتتاح این کنسولگری به شهر وان بیایند، من نیز در این مراسم شرکت خواهم کرد.
وی با بیان اینکه در ارتباط با گسترش همکاریهای دو کشور در خصوص گاز و برق نیز در این دیدار رایزنی کردیم، گفت: انشاالله در آینده نزدیک با حضور رؤسای جمهور دو کشور نشست شورای عالی همکاری بین ایران و ترکیه در تهران برگزار خواهد شد و در دیدار امروز در این ارتباط صحبت کردیم.
فیدان با تاکید بر اینکه ایران و ترکیه دو کشور قدرتمند در منطقه هستند، ادامه داد: در جریان این دیدار در ارتباط با موضوع غزه، لبنان، فلسطین، تجاوزات اسرائیل و گسترش این تجاوزات در منطقه رایزنی و گفتوگو کردیم.
وی تاکید کرد: تجاوزات این رژیم باعث افزایش نگرانی همه کشورهای منطقه است.
وزیر خارجه ترکیه همچنین به ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و افزود: جامعه بین المللی باید به وظایف خود در این ارتباط عمل کند.
فیدان همچنین با بیان اینکه در این دیدار در ارتباط با مسائل هستهای نیز رایزنی و گفتوگو کردیم، اظهار کرد: ترکیه در کنار ایران بوده و خواهد بود و ما تاکید داریم که مسائل در این ارتباط باید در چارچوب قوانین بین المللی و با رایزنی و گفتوگو حل شود تا تحریمهای نابحق علیه ایران برداشته شود و ما برای اینکه این پروسه به نتیجه برسد، هر کاری که بتوانیم انجام میدهیم.
این دیپلمات عالیرتبه ترکیه همچنین با بیان اینکه در دیدار امروز با آقای عراقچی در ارتباط با موضوع روسیه و اوکراین نیز رایزنی و گفتوگو کردیم، خاطرنشان کرد: ما با طرفهای مختلف مرتبط با این موضوع در تعامل هستیم و از طرحهایی که بتواند این بحران را حل کند حمایت میکنیم.
وزیر خارجه ترکیه گفت: بعد از ظهر امروز در جریان سفر به تهران با آقایان قالیباف، لاریجانی و پزشکیان دیدار خواهم کرد و امیدواریم که این رایزنیها موجب خیر و برکت هرچه بیشتر برای دو کشور شود و همکاریها بین دو کشور گسترش بیشتری پیدا کند.