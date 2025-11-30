رکورد تاریخی ورود پول به صندوق های طلا شکسته شد!

در بازار اوراق بهادار 28 صندوق سرمایهگذاری در طلا وجود دارند. اما در روز تاریخی ورود پول به صندوقهای طلا، صندوق طلای کیان که با نماد گوهر در بازار شناخته میشود بالاترین میزان ورود پول را ثبت کرده است. بر اساس دادههای سایت تریدرز آرنا صندوق طلا گوهر در هشتم آذر ماه 1404 به اولین مقصد ورود پول به صندوقهای طلا تبدیل شد و توانست بیش از 596 میلیارد تومان ورودی داشته باشد. در رتبهی دوم، صندوق طلای طلا ( لوتوس ) قرار دارد. این صندوق 564.5 میلیارد تومان در روز مورد بررسی ورود پول را تجربه کرده است. در رتبههای بعدی صندوق طلای ریتون، صندوق طلای عیار و صندوق طلای گنج قرار دارند.
از سوی دیگر از لحاظ درصدی ورود پول، صندوق طلای گوهر به تنهایی توانسته است 16.98 درصد از کل ورود پول به صندوقهای طلا را در این روز تاریخی به خود اختصاص دهد. صندوق طلای طلا نیز توانست 16.07 درصد از حجم بازار را به خود اختصاص دهد.
طلا به عنوان یک دارایی امن در شرایط وجود نا اطمینانی بازار است. چون این فلز گرانبها بر اساس دادههای تاریخی توانسته است رشد بالاتری از تورم ثبت کند. چون افزایش قیمت طلا در بازار داخلی ایران به قیمت ارز و قیمت جهانی طلا وابسته است. در چند ماه گذشته قیمت ارز به دلیل تنشهای سیاسی و شرایط کلی اقتصاد کشور، به رکوردهای جدید رسیده است. از طرفی، قیمت جهانی طلا به دلیل تقاضای زیاد کشورهای صنعتی مانند چین و آمریکا به بیش از 4200 دلار در هر اونس رسیده است.
علاوه بر این مسائل، دلیل دیگری که برای تقاضای طلا در بازار داخلی وجود دارد، انتظارات فعالان بازار است. بر اساس پیش بینیهای بانکهای سرمایهگذاری در آمریکا مانند جی پی مورگان و گلدمن ساکس، قیمت طلا تا پایان سال 2026 به بیش از 4600 دلار خواهد رسید. این پیش بینیها باعث شده است سرمایهگذاران بیش از پیش به خرید طلا ترغیب شوند.
شرایط داخلی ایران نیز نشان دهندهی رشد طلا تا پایان سال جاری است. چون در جدیدترین گزارش مرکز آمار، تورم آبان ماه 1404 به 49.4 درصد رسیده است. رشد تورم به معنی این است که نقدینگی در بازار افزایش پیدا کرده است و با افزایش نقدینگی قیمت طلا به عنوان یک دارایی با ارزش رشد خواهد کرد.
از سوی دیگر صندوقهای طلا شرایطی را فراهم کردهاند که سرمایهگذاران با کمترین هزینه و بالاترین امنیت، بیشترین سودآوری در طلا را داشته باشند.
صندوقهای طلا معاملات آنها بصورت آنلاین است، از این رو ریسک فیزیکی به سرقت رفتن متوجه آنها نیست. اما طلای فیزیکی همواره در معرض ریسک فیزیکی به سرقت رفتن قرار دارد.
برای خرید صندوق طلا، سرمایهگذاران لازم نیست هزینهی اضافی پرداخت کنند به همین جهت، سرمایهگذاری در صندوق طلا از لحاظ اقتصادی بهصرفهتر از خرید طلای فیزیکی است. چون برای خرید طلای فیزیکی مانند طلای 18 عیار سرمایهگذاران باید هزینهی اجرت ساخت طلا، سود فروشنده و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
برای انتخاب بهترین صندوق طلا باید به چند متغییر اساسی مانند سودآوری صندوق، نقد شوندگی صندوق و مدیریت صندوق توجه کرد.
سودآوری صندوق
صندوقهای سرمایهگذاری در طلا در بازههای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازدهیهای متفاوتی را ثبت کردهاند. صندوقی که توانسته باشد در این بازههای زمانی بازدهی نسبی بالاتری را ثبت کرده باشد، گزینه خوبی برای سرمایهگذاری است.
نقد شوندگی صندوق
نقد شوندگی یک رکن بسیار مهم در انتخاب بهترین صندوق طلا است. اگر سرمایهگذار نتواند در زمان مناسب دارایی خود را نقد کند یا به دارایی قبلی خود اضافه کند، عملا از لحاظ اقتصادی متوجه ضرر خواهد شد. از این رو برای بررسی نقد شوندگی صندوقهای طلا باید به حجم معاملات روزانه صندوقها توجه کرد. اگر صندوقی حجم معاملات روزانه بالایی داشته باشد، میتواند نقد شوندگی بالاتری داشته باشد.
مدیریت صندوق
مدیریت در صندوقهای طلا وظیفهی انتخاب دارایی برای سبد سرمایهگذاری صندوق را دارد. مدیر صندوق بر اساس شرایط بازار میتواند حجم اوراق گواهی سکه طلا و اوراق گواهی شمش طلا در سبد دارایی صندوق را تغییر دهد. هرگاه قیمت سکه در حال افزایش باشد، مدیر صندوق تلاش میکند حجم اوراق گواهی سکه طلا در صندوق را افزایش دهد تا صندوق بتواند بازدهی بالاتری کسب کند. از سوی دیگر، اگر قیمت جهانی اونس در حال رشد باشد، مدیر صندوق با افزایش حجم اوراق گواهی شمش طلا، به سودآوری بالاتر صندوق کمک میکند.