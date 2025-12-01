به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، پخش سریال «هزار و یکشب» بهکارگردانی و تهیهکنندگی مصطفی کیایی از امروز دوشنبه ۱۰ آذر در شبکه نمایش خانگی آغاز شده است. اینسریال که یکی از تولیدات سنگین پلتفرمها محسوب میشود و با همکاری بازیگران ترکیهای شکل گرفته است.
کیایی که تا پیش از این سابقه ساختن یک اثر فانتزی و تاریخی را در کارنامه کاری خود نداشته، حالا دست به پروژهای سنگین و پرهزینه زده است؛ سریالی که بنا بر گفتههای مصطفی کیایی در دو فصل ۱۵ و ۱۶ قسمته پخش خواهد شد و از قسمت ۸ به بعد، سریال وارد جهان دوم یعنی جهانِ افسانهای و کهن میشود.
در حال حاضر مراحل فیلمبرداری اینسریال به طور کامل تمام شده و برخی قسمتها در مرحله پست پروداکشن قرار دارند. در این اثر چهرههایی چون پرویز پرستویی، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، محسن کیایی، بهرام رادان و تعدادی از بازیگران ترکیه ایفای نقش میکنند.
کارگردان اینمجموعه میگوید با وجود وسعت پروژه، در ساخت آن از هوش مصنوعی استفاده نشده و شاید «هزار و یکشب» یکی از آخرین تولیدات بیگ پروداکشن ایرانی باشد که از AI در ساختشان استفاده نشده است.
پخش «هزار و یکشب» در ترکیه از هفتههای آینده، آغاز شده و بهموازات آن پخش در پلتفرمهای عربی هم کلید میخورد. از طرفی پلتفرم پخشکننده ترکیهای هم پخش جهانی اثر را در اروپا و سایر نقاط جهان شروع میکند تا هزارویکشب به اولین سریال ایرانی بدل میشود که بهموازات پخش اثر در ایران در سایر کشورها هم منتشر میشود.
موسیقی تیتراژ پایانی سریال مورد اشاره هم با صدای علیرضا قربانی ضبط شده است.
روز شنبه ۸ آذر و در آستانه شروع پخش سریال، مراسم اکران خصوصی آن برای اهالی رسانه برگزار شد که مصطفی و محسن کیایی همراه با جمعی از منتقدان و خبرنگاران دو قسمت ابتدایی سریال را تماشا کردند. کیایی در اینبرنامه در پاسخ به اینسوال که کدام گروه از مخاطبان با قصه «هزار و یکشب» ارتباط بیشتری برقرار میکنند، گفت: گمان میکنم با توجه به قصه و ظرفیتهای داستان شهرزاد، خانمها ارتباط بسیاری با مخاطبان برقرار کنند.
کارگردان فیلم «چهارراه استانبول» در بخشی از ایننشست گفت: عمده بازیگرانی که تاکنون به ایران آمدهاند بازیگران سریالهای ترکیهای بودهاند و برای این انتخابشان میکردند که مردم آنها را در کانالهای ماهوارهای دیده بودند و میشناختند؛ اما بازیگرانی که در هزارویکشب آمدهاند، عمدتاً، مربوط به سینمای ترکیه هستند و در تولیدات نتفلیکس حضور داشتند، هرچند شاید مخاطب ایرانی با آنها آشنایی نداشته باشد.
کیایی درباره چرایی تنوع ژانری در آثارش هم گفت علاقهمند به ماجراجویی است و بسیاری از کارهایش شباهتی به یکدیگر ندارند؛ از «خط ویژه» و «بارکد» گرفته تا «چهارراه استانبول» و «همگناه».
وی درباره اثر تازهاش گفت: «همگناه» یک ملودرام اجتماعی بود و «هزار و یک شب»، اثری تاریخی است.